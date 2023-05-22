HUAWEI nova Y91海外現身　6.95吋巨屏、7,000mAh大電池還價錢平

上星期華為在國內全場景新品發佈會中推出多款話題作，但似乎不少作品均僅在國內銷售。幸運是海外用家亦將有新手機可選，皆因日前 HUAWEI Global 官網上架了全新 nova Y91 手機，其配備高達 7,000mAh 大電池、並用上 6.95 吋巨屏。



本文刊登時 HUAWEI Global 官網並未公佈關於 nova Y91 手機的價格詳情，已知裝置將提供 Starry Black（曜金黑）跟 Moonlight Silver（皓月銀）兩種色款選擇，從其機身官方渲染圖來看，HUAWEI nova Y91 頗大機會為早前在國內上市，入門大屏手機暢享60X 的海外版本衍生機型。

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考慮到系列前作 Y90 亦有引入本港，故這款 nova Y91 亦頗有機會推出港版。且因為作為原型機的暢享60X，國內入場價僅為 1,799 人民幣（約港幣 $2,010），估計如 nova Y91 正式在港銷售，其機價亦同樣將維持在入門手機水平，價格吸引力相當不錯。

作為入門手機的 HUAWEI nova Y91 賣點鮮明，其用上 6.95 吋 2,376 x 1,080 像素 90Hz 更新率巨屏，又提供高達 7,000mAh 超大容量電池；配合支援 Histen 8.1 聲效的立體聲揚聲器，擁有良好媒體播放表現。其他功能方面，nova Y91 採 Snapdragon 680 晶片組，提供 8+128 跟 8+256 兩種儲存配置，機背配備 50MP + 2MP 雙鏡，對應 22.5W SuperCharge 及預載 EMUI 13 介面。

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