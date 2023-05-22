HUAWEI nova Y91海外現身 6.95吋巨屏、7,000mAh大電池還價錢平
上星期華為在國內全場景新品發佈會中推出多款話題作，但似乎不少作品均僅在國內銷售。幸運是海外用家亦將有新手機可選，皆因日前 HUAWEI Global 官網上架了全新 nova Y91 手機，其配備高達 7,000mAh 大電池、並用上 6.95 吋巨屏。
本文刊登時 HUAWEI Global 官網並未公佈關於 nova Y91 手機的價格詳情，已知裝置將提供 Starry Black（曜金黑）跟 Moonlight Silver（皓月銀）兩種色款選擇，從其機身官方渲染圖來看，HUAWEI nova Y91 頗大機會為早前在國內上市，入門大屏手機暢享60X 的海外版本衍生機型。
考慮到系列前作 Y90 亦有引入本港，故這款 nova Y91 亦頗有機會推出港版。且因為作為原型機的暢享60X，國內入場價僅為 1,799 人民幣（約港幣 $2,010），估計如 nova Y91 正式在港銷售，其機價亦同樣將維持在入門手機水平，價格吸引力相當不錯。
作為入門手機的 HUAWEI nova Y91 賣點鮮明，其用上 6.95 吋 2,376 x 1,080 像素 90Hz 更新率巨屏，又提供高達 7,000mAh 超大容量電池；配合支援 Histen 8.1 聲效的立體聲揚聲器，擁有良好媒體播放表現。其他功能方面，nova Y91 採 Snapdragon 680 晶片組，提供 8+128 跟 8+256 兩種儲存配置，機背配備 50MP + 2MP 雙鏡，對應 22.5W SuperCharge 及預載 EMUI 13 介面。
延伸閱讀：ASUS Zenfone 10規格曝光 6.3吋螢幕配2億像素鏡頭還有液冷散熱
延伸閱讀：Nothing Phone(2) 確認今夏推出 採用Snapdragon 8+走高效路線
延伸閱讀：
主打遊戲功能、變身揭蓋摺屏機！傳 Xperia Compact 將復活
【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】