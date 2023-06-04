Google的6大隱藏彩蛋你知道多少？　斷線小恐龍陪你走過無網時光

還記得以前電腦的附屬應用程式裡會有個遊樂場，裡面有幾個小遊戲，可以讓自己在空檔時打發一下時間，是不是很懷念最經典的紙牌接龍呢？不要只知道Chrome瀏覽器斷線可以玩小恐龍了啦！



2023年Google搜尋這些關鍵字就有意想不到的驚喜喔！讓我們一起來看看Google隱藏的6個小彩蛋吧！

▼▼▼Google隱藏6大彩蛋，你知道幾多？▼▼▼

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1）斷線小恐龍

電腦曾經斷線過的朋友應該知道，只要用電腦打開的是Chrome瀏覽器，然後沒有連接網際網絡的話，就會跑出一隻小恐龍，可以玩玩小恐龍跳跳的遊戲，陪你度過無網絡連線的時光呢！

2）紙牌接龍

關鍵字：「solitaire」、「接龍」、「紙牌接龍」

只要在Google搜尋以上關鍵字，就會出現紙牌接龍遊戲了喔！遊戲還分為簡單版與困難版，但編輯玩了簡單版十分鐘後還毫無頭緒……

3）圈圈叉叉

關鍵字：「tic tac toe 」、「圈圈叉叉」、「圈叉遊戲」、「井字棋」、「井字棋遊戲」

搜尋打上以上關鍵字，就會出現遊戲囉！遊戲分成簡單、普通、超難三個版本，還可以選擇與好友對戰呢！當兩人無聊時，就可以用電腦玩圈圈叉叉了！

4）小精靈

關鍵字：「Pacman」、「小精靈」、「小精靈遊戲」、「吃豆豆」、「吃豆人」、「吃豆豆遊戲」、「吃豆人遊戲」

這個絕對是童年必玩啊～搜尋以上關鍵字都會出現遊戲喔！總共有四條命，成功過關後就可以晉級到下一關，緊張又刺激！

5）畫面歪斜

關鍵字：「askew」

輸入之後你會發現：咦？怎麼畫面歪掉了？不是你看錯，是Google工程師的隱藏的小秘密喔！讓生活枯燥的你來點新鮮感吧！

6）畫面旋轉

關鍵字：「do a barrel roll」

輸入後畫面便開始轉圈圈了！看久了還會暈～但也不用擔心他會轉不停，頁面快速地轉兩圈，就會回到原本的樣子了，這也是工程師的小巧思喔～手機版也可以！快點試試看～

以上是編輯介紹的神秘小功能，讓平凡的生活更添加了樂趣，工作忙碌之虞，放下手邊工作，放鬆一下吧！這些小遊戲跟功能，很適合上班族的朋友喔！

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