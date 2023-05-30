神人魔改8年前這款舊智能手機 秒變Linux手提電腦還附實體鍵盤
撰文：中關村在線
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近日，YouTube 頻道 Prend Workbench 發布了一期視頻，展示他們將小米 Redmi 2 Prime 手機改造成了一個袖珍型筆記本電腦的過程。
他們將手機系統從安卓改為基於 Linux 的 PostmarketOS，並額外連接了一個帶 Rii X1 藍牙迷你鍵盤的鍵盤組件，內置 4000mAh 容量電池。這個鍵盤組件還有 3 個 USB 3.0 Type-A 端口，配有獨立的 TP4056 充電器模塊，還有一個可以充電的 USB-C 端口。
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雖然該機於 2015 年推出，但配備了高通驍龍 410 四核 ARM Cortex-A53 處理器和 2GB RAM，加上內置 2200mAh 電池，經過改造之後，就成功變成了一個便攜式的、可以當作筆記本使用的設備。這次改造充分展示了 DIY 精神的力量，也讓人們對舊設備的再利用產生了更多的想象和思考。
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