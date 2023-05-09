Walmart使用AI進行協商　與供應商迅速達成交易並節省3％開銷

AI聊天機器人超強應用再加一，外媒報導稱，美國最大零售商沃爾瑪（Walmart）開始使用AI聊天機器人和供應商「殺價」，成功讓供應商以更加合理的價格提供商品，且因此節省了約3％的開銷。



根據《彭博社》報導，Walmart表示他們正在使用名為「Pactum AI 」聊天機器人，與供應商進行交易協商，該系統在接收公司設定的運算與要求，如折扣或付款條件後，將會和供應商的需求、趨勢、商品價值和競爭對手的成本等因素進行比較，並且與供應商進行協商；相較於過去動輒幾週甚至幾個月的傳統談判過程，Pactum AI可以在幾天之內達成協議。

▼▼▼Walmart用AI講價▼▼▼

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Walmart指出，Pactum AI不但幫他們節省了約3％的開銷，而且相較於真人，它似乎「更受供應商歡迎」，有3/4的供應商表示他們更喜歡和人工智能討價還價，而不是和人類談判。Walmart先前是在加拿大使用這項工具，之後將會擴大範圍至美國、智利和南非。

目前人工智能談判僅被用來購買Walmart營運的必備用品，像是賣場推車、辦公室用具等，或物價上販售的商品，目前還是依靠人工談判、議價。報導表示，Pactum AI主要是用來處理不值得花大量時間的購買合約，而且機器人仍然需要和真人進行談判，因此他們不會將此過程全部讓AI自動完成，而是用來減輕採購團隊負擔。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：AI聊天機器人超會殺價！和供應商談判「幾天就成交」 成功幫沃爾瑪省3%開銷】