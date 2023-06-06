USB接口顏色原來有意思　一眼看出不同版本與速率　最快達40Gbps

電腦主板和筆記本上會有多個USB插口，而我們又會用到不同的USB設備，我的建議是將鍵盤，鼠標這類對速率要求不高的設備接在USB 2.0插口上，把USB 3.0的插口留給需要高速讀寫的設備。



如何一眼看出USB插口的版本和速率呢？答案就是顏色，也就是USB插口中那個塑料片的顏色。

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白色是最早期的USB版本，也就是USB 1.0傳輸速率只有12Mbps，實際的傳輸速度只有約1MB/s，因為速度過慢已經被淘汰了，目前只有極少數老設備和外接插口上能見到。

黑色是USB 2.0，傳輸速率提升至480Mbps，實際傳輸速度約為40MB/s，可以輕鬆滿足鍵鼠，耳麥等外設的需求，也是非常常見的插口，尤其是主板上會提供很多。

藍色為USB 3.2 Gen1，也就是早期的USB 3.0，傳輸速率達到了5Gbps，實際傳輸速度約為500MB/s，這個速度已經可以滿足直接看視頻的需求了。

更高一級的是青藍色的USB 3.2 Gen2，也就是早期的USB 3.1，傳輸速率達到了10Gbps，實際傳輸速度可達1GB/s，還有紅色的USB 3.2 Gen2X2，傳輸速率為20Gbps，傳輸速度高達2GB/s。

雖然到USB 3.2 Gen2之後的速率就可以滿足視頻傳輸的需求了，但因為沒有自帶視頻傳輸協議，所以USB需要進行轉接之後才能傳輸視頻，而USB4之後自帶了DP協議，也就可以直接連接顯示器了。

USB4的外形直接使用了TYPE-C插口，這時候就不能通過顏色進行判斷了，而要看插口旁邊的標識，不同的圖案會顯示插口的速率和支援的協議，USB4 Gen 2×2的速率為20Gbps，USB4 Gen 3×2的速率為40Gbps。

等等，如果依靠標註和顏色區分，那麼碰上不良商家惡意使用錯誤的標識怎麼辦？那沒辦法，畢竟還真的有不少商家故意混淆視聽，就是為了賣貨賺錢，所以為了你的體驗和錢包，還是買大品牌的產品吧。

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