iPhone電池保養秘笈　快充會唔會傷電池？健康度下降影響有幾大

去年首發購入的 1TB 皇帝版 iPhone 14 Pro Max，目前電池容量還剩 99%，續航表現也非常給力，基本上 3 天 2 充。



以下是iPhone 電池保養秘籍，有些情況對於Android手機也適用，各位可以參考一下

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1）充滿電後不拔，會傷電池嗎？

確實會，電池充電就像人吃飯，一直飽腹或一直餓著，都對腸胃不好，所以電池電量最好保持在 30-80%。這也是為什麼蘋果手機會這樣提示：「為了減緩電池老化，暫緩充至 80%以上」。千萬別用到 20% 以下或關機了再充電。

2）邊充邊玩，會傷電池嗎？

會！充電器一邊給電池充電，一邊給手機供電，會急劇發熱升溫，發熱不僅影響充電速度，高溫也會損害電池。

3）快充會傷電池嗎？

不會！放心大膽地使用 30W 快充。iPhone 12 / 13 / 14 系列都支持 20W 以上的快充，30W 充電器可以為其滿血供電。例如 iPhone 14 Pro Max 最高可以支持 27W 充電，30 分鐘可以充滿 50%。另外 30W 叫快充嗎（笑）

4）電池健康度下降會有什麼影響？

電池健康掉到90%以下，續航明顯下降；電池健康掉到85%以下，會很大程度影響日常使用；電池健康掉到80% 以下，iPhone 會採用性能管理模式，提供的峰值性能也會下降，這時候就得換電池了。

5）快充頭&快充線怎麼選？

一定要選支持 PD 快充協議的充電頭，一定要選有 MFI 認證的充電線。某寶、夕夕網購上價格超低的快充頭、充電線，千萬不要買。

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