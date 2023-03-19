6大攻略教你揀啱手機　多鏡頭只是用來湊數　記憶體要幾多先夠用

手機怎麼選？這可能和「中午吃什麼」一樣，算是個究極難題。



目前世界共有上百個手機品牌，累計2022全年上市的機型就有過千款，而面對目前手機換機週期的不斷延長，「手機怎麼選」又成為了最熱的話題之一。今天用一篇長文，我們不聊參數，從手機由內到外，手把手告知您選擇的思路。

▼▼▼6大攻略教你揀手機▼▼▼

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1）不同屏幕尺吋該如何選擇？

手機屏幕尺吋是越做越大，從前的3-5英吋左右的產品基本上退出了歷史舞台，取而代之的基本都是6英吋以上的產品。

沒錯，手機尺吋變大，主要原因我認為有2點：第一是屏幕尺吋越大，用戶的觀感會越好，第二就是屏幕尺吋越大，意味著手機本身內部的空間越大，更能適合現在的高性能高功耗晶片、大電池、高素質攝像頭模組的空間需求。

而關於手機尺吋的選擇，以下幾點需要考慮：

用途：

如果您主要使用手機進行遊戲、觀看影片或者需要大量的文字輸入，那麼6.5英吋以上的較大的屏幕會更適合您。但如果您更關注手機的便攜性，那麼6.1英吋以下的較小的屏幕可能更適合您。

視力：

如果您的視力較好，較小的屏幕可能對您來說不會有太大的問題。但如果您需要戴眼鏡或者有視力問題，那麼較大的屏幕會更容易讓您看清楚內容。這塊主要是考慮中老年人，如果不考慮便攜性建議考慮6.8英吋以上的產品。

手的大小：

如果您的手比較小，那麼較大的屏幕可能不太適合您單手操作。而如果您的手比較大，那麼較大的屏幕可能更適合您。比較黃金的握持比例是6.1英吋左右，單手握持壓力不大，超過這個尺吋，越大單手操作越不方便。

2）直屏還是曲面 高刷有必要嗎？

近幾年屏幕選擇的幾個熱搜詞：120Hz、1080P、6.6英吋。剛才我們已經講到了尺吋，在此就不錯過多贅述。

視覺效果：分辨率和刷新率很重要

視覺效果是作為手機屏幕的第一要素，可以分為畫質和護眼兩個部分。而畫質是第一決定因素，數值越高畫面清晰度越高，能耗也會越高。目前主流的手機分別率有2K、1080P以及720P。

其實作為手機來說，1080P的分辨率基本夠用，2K的分辨率或多或少對手機的續航有著很高的要求，而隨著屏幕材質、品質的升級，用戶已經不滿足60Hz刷新率的屏幕，120Hz的高刷屏進入到人們的視野中，而且在不斷的普及，直到未來逐漸取代60Hz屏幕。

而在屏幕的閃爍方面，屏幕調光是為了解決頻閃的問題，屏幕閃爍是由於電流或者電壓不穩造成的，也是大家看久了手機會出現視覺疲勞，甚至出現流眼淚，頭痛等問題的主要原因。

觸控採樣率：遊戲玩家需要注意判斷

採樣率對手指頭在手機屏幕上的定位更加精確，在打遊戲的時，觸摸採樣率高的手機也會更快接受到手指指令，從而在遊戲中快人一步。手通過滑動屏幕給手機發出各種指令，屏幕採樣率越高的手機，指令精確度就越高，更不會出現斷觸的情況，一般採樣率較高的屏幕，在遊戲中的優勢就更明顯。

3）核心硬件的選擇 切勿盲目追求高端

手機的處理器決定了手機的性能，還會影響到信號等，但一味追求更強的性能，反倒浪費了預算付出了過高的溢價，同時高功耗也會導致耗電更快。

性能越好的處理器能夠更快地處理各種任務，如打開應用、播放影片、進行遊戲等等，一般來說如果追求高畫質的遊戲，或是經常進行圖像處理，那就有必要選擇旗艦級的CPU，比如高通驍龍8 gen 2，蘋果A16等。

不過對於大多數用戶來說，手機更多的還是日常使用和輕度娛樂，此時關注CPU的能效比則更重要，包括高通驍龍870，天璣8100等。雖然手機CPU決定了整體性能，但實際上大多數情況下我們並不需要如此關注CPU的性能，有時候適當降一點配置，把預算換成更大的容量，或是更快的充電速度，會有更好的使用體驗。

4）影像：多攝像頭手機 其實有幾個是湊數的

影像拍照如今已成為手機最重要的賣點之一，現在的手機要是沒個 4、5 顆攝像頭，都不好意思擔當旗艦之名。

「為了多攝而多攝」的這種現像也在中低端手機上愈演愈烈，甚至很多主打線下的手機，也毫不吝嗇地湊數上四攝，但實際上什麼 200、500 萬像素的景深、微距攝像頭對於拍照並沒有什麼卵用，只是營銷時，少了就是少了，沒有就是沒有。

而目前的手機中，後攝模組中仍然會出現200萬、500萬像素的攝像頭，這些攝像頭的工業成本也就是十幾元錢， 但是為了「好看」或是「營銷」，結果就有一些湊數的攝像頭出現。

國內手機市場上，華為、小米、vivo、OPPO在過去幾年內也紛紛推出了自己的長焦機型，一個比一個拍得遠，如果各位想化繁為簡，在攝影中追求減法，肯定還找到一部長焦還不錯的手機。

比如小米 3 Pro上的 75mm長焦微距，比如 vivo X90 Pro+ 的 5X（120mm）長焦，比如Samsung S23 Ultra 的 10X（240mm）長焦。

5）續航：手機續航長短只看電池就錯了

手機續航長短只看電池容量就錯了，還要關注CPU、系統優化以及屏幕高刷這3要素。

CPU的能耗越高，耗電量越大。比如，驍龍（Snapdragon）870比驍龍8 Gen 1能耗低，同樣是4500毫安時的電池，搭載驍龍870處理器的手機就會續航更久一些。想買長續航手機，在性能基本夠用的前提下，優先選擇能效比高的處理器。

其次是系統優化。

眾所周知，蘋果雖然電池小，但是續航還是很久的，這就和它的系統優化有一定關係。比如廠商會對手機後台運行的軟件數量進行一定的限制，超過一定的數量或者說長時間不用但一直在後台運行的軟件都會被清理掉；也就是我們常說的殺後台。

除了長續航，快充也是現在手機的標配。 120W、150W的都已經量產，真我 GT neo5首發240W快充，是目前已量產的最高充電功率。真我官方數據顯示，240W快充能夠在9分半充電至100%。

各手機廠商也有自家的充電晶片，像OPPO在MWC 2023上就發布SUPERVOOC S充電晶片，實現了全鏈路充放電自研。小米也有澎湃充電晶片。在購買快充手機的時候可以關註一下該廠商的充電晶片情況。

延伸閱讀：怎樣才能叫做高端手機？ 有聯名款不代表甚麼 真正的高端是這樣

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6）手機多大的容量才夠用？

手機的存儲容量關乎價格。現如今固態存儲的NAND顆粒其實並不貴，但體現在手機上的價格差異遠大於不同容量之間的成本差異。這其實就是一個消費者和商家的博弈。通常來說選擇思路是這樣的：

首先看個人使用習慣：

如果您經常使用手機拍攝照片或影片，或者下載大量應用程序或遊戲，那麼您可能需要更多的存儲容量。

其次看需求：

如果您使用手機作為主要的工作工具，需要存儲大量文檔、電子郵件和其他文件，那麼您可能需要更多的存儲空間。

典型應用：

如果你是個打工人，並且工作群多、群里文件多，那麼您一定需要大容量。一般來說學生的手機對容量沒有那麼大要求。

換機週期：

如果你是一個半年一換或是一年一換，那麼也沒必要買頂配的1TB版本，因為容量還沒有寫滿就又換新了，這種用戶256GB足矣。反過來如果一個手機用兩三年起步的，我建議是至少要256GB，512GB或是1T更好。

手機的容量，現在起步是128GB為主，這個容量無論Android還是iPhone，都只能說是夠用，但裝不了多少App就會耗盡，如果不是預算拮据且追求高端型號，一般不建議這麼買，有的品牌甚至還有64GB起步的。如果自己WhatsApp群多、群裡各種小影片滿天飛的用戶，現在手機容量只有256GB，每隔半年左右就要清理一次WhatsApp，這個過程很慢，清理幾個小時，非常痛苦，我建議和我差不多情況的買512GB或是1TB的。

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