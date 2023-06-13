傳三星Galaxy Z Flip5外屏將獲Google定制介面 支援多款常用App
撰文：Mobile Magazine
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眾多關於三星摺屏新作 Galaxy Z Flip5 消息中，其中最受關注的相信是機身外屏將大幅增加至 3.4 吋，且用上「文件夾」外觀設計。據最新流傳消息，這組外屏不單帶來更多可視畫面，Google 方面似乎亦針對這組螢幕，讓旗下不同 App 專門為其優化。
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據外媒引述消息人士資訊，Google 方面似乎已為三星 Galaxy Z Flip5 新加入的 3.4 吋「文件夾」外屏作專門優化，讓不同 App 能直接使用而不必揭開手機。文中提到像 Google Map 之類應用程式，就新增了專為 Z Flip5 外屏設計介面，可貼合外屏尺寸直接使用，查找方向地址更加方便。
另外常用工具如收發短訊、以至 YouTube 影片播放等應用，據透露都會擁有專門為 Galaxy Z Flip5 定制的專屬介面，讓用家日常使用更方便。綜合現有資訊，三星似乎已將大部份自家 App 如三星瀏覽器、行事曆以至三星鍵盤，設計了能在 Z Flip5 更方便使用介面，如針對較細畫面讓外屏鍵盤加入更方便的語音轉文本快捷鍵等。
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