Apple Vision Pro加入VR競爭　強大功能可否撼動Meta王者地位？

Meta定價高昂的1,500美元Quest Pro失敗後，蘋果端出超過兩倍價的Vision Pro，又有什麼勝算？從蘋果對虛擬世界的描繪或許可見一斑。



「我們介紹了驚人的新款Mac、驅動我們產品的出色軟體平台，今天已經十足精彩豐富，但我們確實還有件事（one more thing）要告訴大家。」Apple CEO庫克（Tim Cook）在舞台上揭曉了眾人期待已久的MR混合實境裝置「Vision Pro」，也揭開與社交媒體巨頭Meta正式的競爭時刻。

無論Tim Cook還是Meta CEO朱克伯格（Mark Zuckerberg）都相信，手機之後的下一個科技平台將是能夠帶領人們進入虛擬空間，與立體景象互動的頭戴式裝置。一般而言，人們用擴增實境（AR）或混合實境（MR），描述這個可與亦真亦幻的數位世界，而朱克伯格用「元宇宙」稱呼這個虛擬空間，Tim Cook則稱之為空間運算。

▼▼▼Apple Vision Pro能否佔領市場？▼▼▼

+ 37

Apple擠入VR/AR賽道，能夠撼動Meta王者地位嗎？

Meta很早就進入了這塊領域，在2014年以20億美元的價格收購了VR設備開發商Oculus，並在2021年底正式宣布元宇宙的願景，並將公司名從Facebook更改為Meta，過去一年來為拓展元宇宙，更是燃燒了超過100億美元的資金。

Meta決心全力投入元宇宙或許與Apple脫不了關係。Apple 2021年推出的新私隱政策重創了靠廣告穩穩獲利的Facebook、Instagram等社交平台，當時Meta曾表示2022年將為此損失超過100億美元。

當時朱克伯格、Tim Cook為此隔空交火，朱克伯格指控Apple傷害了千千萬萬的中小型商家，假保護私隱之名行打壓競爭之實；而Tim Cook則不點名地砲轟，假如一間公司建立在誤導用戶、剝削個資、讓用戶毫無選擇餘地，不僅不值得稱道，更應該被唾棄。

但在口水戰之外，投入元宇宙是Meta脫離Apple規則，重獲主導權的大膽賭注。對這塊領域的長期耕耘，也讓Meta成為VR/AR領域的佼佼者，根據市場調查公司Counterpoint的資料，2022年第4季Meta在VR/AR頭戴式裝置市場擁有81%的市占率，沒有競爭對手可與之比肩。

而Meta努力開闢的這片新天地，如今也成為Apple下個揮軍的方向，且Apple被看好是最有機會撼動Meta地位的玩家。「如果哪家公司有能力在一夕之間顛覆VR市場，那麼非Apple莫屬。」研究公司CCS Insight分析師里歐．傑比（Leo Gebbie）指出。

Meta、Apple怎麼描繪虛擬世界新未來？

但Vision Pro高於預期的3,499美元（約港幣2.7萬元）價格，讓外界不禁瞠目結舌。試圖衝擊高階VR/AR設備的挑戰者，Apple不是第一人。去年10月Meta發表要價1,500美元的Quest Pro，便是近期最讓人印象深刻的案例。即使是這塊領域品牌最堅強的Meta，這款高階產品仍然慘遭滑鐵盧，沒能獲得用戶青睞。

Quest Pro推出不到半年就宣佈大砍3分之1價格，降價至1,000美元，顯示了沒有太多人願意為此買單的淒涼現狀，況且價格是Quest Pro兩倍以上的Vision Pro。縱使Apple多年經營累積無數「鋼鐵果粉」，面對這上看6位數美元的價格恐怕都得好好掂量。

隻字不提元宇宙，Apple不想打造虛擬世界

若要說Vision Pro有什麼走向不同結局的可能性，或許可以從雙方對虛擬世界的想像開始談起。

在朱克伯格的願景裡，VR/AR設備將是帶引領你跳下兔子洞，踏入沉浸式虛擬世界的引路人，而這個虛擬世界裡，將有著從服裝到經濟系統等與現實相仿的一切，Meta推出的VR社交平台Horizon World便是這個願景的雛型。

「我們希望未來能有10億人在元宇宙中消費數百萬美元，每個人都能購買各種數位商品、內容來表達自己。」朱克伯格曾向媒體揭露，Meta願景中的元宇宙可能有何樣貌。

相對地，Tim Cook在發表會上隻字不提元宇宙，Apple絲毫不打算建立一個虛擬世界，而是希望利用MR技術及Apple至今建立的龐大軟硬體生態，讓各種應用更加融入你的生活，甚至強調透過邊上的旋鈕，你絕不會與現實世界失聯。

好比說，在Apple的示範中Vision Pro能夠與Mac電腦連結投放影像，又或者讓你原本得拿出iPhone使用的各種App，活靈活現地躍然眼前，無論是想增進工作效率、遊玩放鬆都任君選擇。

不聚焦辦公應用，Vision Pro主打顛覆你的生活

而雙方對高階產品的定位也有所不同，Quest Pro發表時就聚焦工作環境，瞄準企業客戶，為此在發表會上談到大量如何促進虛擬會議的互動性、為虛擬世界的人們增加「雙腿」，還分享了可利用虛擬鍵盤、滑鼠輸入的虛擬電腦，打算讓用戶長時間沉浸在虛擬世界工作。

即使Vision Pro同樣價格不菲，Apple並不全然聚焦辦公應用，而是描繪了這款產品怎麼帶領數位世界融入生活、改變生活、顛覆生活，枯燥的搭機時間變成沉浸享受的個人影院、平凡的客廳化為虛實交融的畫廊、冥想體驗更加如夢似幻，甚至連上網瀏覽都讓人感到新奇無比。

雖然Vision Pro不像iPhone剛登場時有大量專屬的App響應，Apple表示用戶能在全新的App Store裡，下載數十萬支援VisionOS的iPhone及iPad應用程式，就連迪士尼CEO鮑伯．艾格（Bob Iger）都親自到場，宣佈旗下串流媒體將支援Apple這款全新產品。

在Quest Pro證明了目前的生產力應用不足以讓企業買單後，Apple從更貼近現實的革新、更生活化的顛覆切入，用全然不同的方向勾勒出吸引消費者的新面貌。

延伸閱讀：網傳Apple有新專利 智能戒指將與VR眼鏡配合 傳感器可檢測手勢

+ 8

延伸閱讀：

Meta又槓上蘋果！廣告貼文還要抽30％蘋果税：說話不算話

【圖解】Meta、蘋果不再是夢幻職場了？一則榜單，暗示哪些工作趨勢？

【本文獲「數位時代」授權轉載。】