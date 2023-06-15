小米14系列USB-C接口規格升級　傳輸速度快10倍接近3.0 Gen1規格

據消息透露，小米14系列將在USB-C接口規格上進行升級，最高傳輸速度將從小米13系列的480Mbps提升至5Gbps，相當於USB 3.0 Gen1規格，傳輸速度將提高10倍以上。



這也許源於新機視頻錄製功能的升級，小米14系列將支援前置4K視頻錄製和後置8K分辨率錄製，此舉會佔據更大的存儲空間，在傳輸到PC進行後期製作時，升級後的傳輸速度將變得更具效率。

此前，小米13 Ultra已升級了USB-C接口的規格，小米14系列的升級算是順理成章。不過目前，USB-C接口已支援最高傳輸速度40Gbps，小米14系列升級至USB 3.0 Gen1並非最頂級規格。

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