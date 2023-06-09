米奇Fans必買！Xiaomi Civi3迪士尼100週年限定版 附編號證書
近年手機品牌與人氣 IP 合作推出別注版手機，除能滿足粉絲購買意欲外，其精美設計跟豐富贈品亦屢獲愛好收藏人士所青睞。最新選擇有來自小米跟迪士尼聯合推出，以超人氣米奇老鼠為主題的 Xiaomi Civi3 迪士尼 100 週年限定版，開售價 2,899 人民幣（約港幣 $3,190）相當吸引。
現時已在國內正式開售，定價 2,899 人民幣（約港幣 $3,190）的 Xiaomi Civi3 迪士尼 100 週年限定版，機身就用上紅色設計，並刻上佔據大半機背的搶眼米奇老鼠，跟鏡頭旁「Disney 100」百週年標誌。
Xiaomi Civi3 迪士尼 100 週年限定版配上獨有「Mickey Mouse Club」主題包裝盒，盒內齊備豐富配件包括專屬機殻、米奇老鼠外觀拔卡針、手機限量編號證書，跟常美 Mickey Mouse 主題貼紙等。
除機身設計及配件加入了大量迪士尼元素外，軟件方面 Xiaomi Civi3 迪士尼 100 週年限定版亦載入了深度定制的米奇老鼠主題，由壁紙到 App 圖像、充電動畫、Always On 螢幕時鐘，到相機增設的米奇老鼠「畫框」、「背景虛化」跟「貼紙」等特效。
硬件配置部份，Xiaomi Civi3 迪士尼 100 週年限定版，配備了 12GB LPDDR5 RAM 跟 512GB UFS 3.1 儲存的 Xiaomi Civi3 手機，其採用 MediaTek 天璣 8200-Ultra 晶片組，配備 6.55 吋 FHD+ 解像 120Hz 更新率 OLED 曲面屏，擁有 32MP 人像 + 32MP 廣角雙前鏡、跟機背 50MP OIS + 8MP 廣角 + 2MP 微距三鏡，內置 4,500mAh 電池及支援 67W 閃充。
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