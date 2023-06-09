米奇Fans必買！Xiaomi Civi3迪士尼100週年限定版　附編號證書

近年手機品牌與人氣 IP 合作推出別注版手機，除能滿足粉絲購買意欲外，其精美設計跟豐富贈品亦屢獲愛好收藏人士所青睞。最新選擇有來自小米跟迪士尼聯合推出，以超人氣米奇老鼠為主題的 Xiaomi Civi3 迪士尼 100 週年限定版，開售價 2,899 人民幣（約港幣 $3,190）相當吸引。



現時已在國內正式開售，定價 2,899 人民幣（約港幣 $3,190）的 Xiaomi Civi3 迪士尼 100 週年限定版，機身就用上紅色設計，並刻上佔據大半機背的搶眼米奇老鼠，跟鏡頭旁「Disney 100」百週年標誌。

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Xiaomi Civi3 迪士尼 100 週年限定版配上獨有「Mickey Mouse Club」主題包裝盒，盒內齊備豐富配件包括專屬機殻、米奇老鼠外觀拔卡針、手機限量編號證書，跟常美 Mickey Mouse 主題貼紙等。

除機身設計及配件加入了大量迪士尼元素外，軟件方面 Xiaomi Civi3 迪士尼 100 週年限定版亦載入了深度定制的米奇老鼠主題，由壁紙到 App 圖像、充電動畫、Always On 螢幕時鐘，到相機增設的米奇老鼠「畫框」、「背景虛化」跟「貼紙」等特效。

硬件配置部份，Xiaomi Civi3 迪士尼 100 週年限定版，配備了 12GB LPDDR5 RAM 跟 512GB UFS 3.1 儲存的 Xiaomi Civi3 手機，其採用 MediaTek 天璣 8200-Ultra 晶片組，配備 6.55 吋 FHD+ 解像 120Hz 更新率 OLED 曲面屏，擁有 32MP 人像 + 32MP 廣角雙前鏡、跟機背 50MP OIS + 8MP 廣角 + 2MP 微距三鏡，內置 4,500mAh 電池及支援 67W 閃充。

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