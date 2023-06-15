多款影音App秘密上傳用戶資料及權限信息　騰訊、愛奇藝涉及其中

據國家互聯網應急中心CNCERT微信公眾號消息，中國網絡空間安全協會和國家計算機網絡應急技術處理協調中心最近對19家應用商店下載量超1億的「在線影音類」App進行了測試。分別為騰訊視頻、愛奇藝、西瓜視頻、優酷視頻、好看視頻、嗶哩嗶哩、搜狐視頻、PP視頻。



▼▼▼多款影音App秘密上傳用戶信息▼▼▼

+ 7

測試場景包括啟動App、搜索音視頻、播放音視頻、發送彈幕評論4種用戶使用場景，以及後台靜默應用場景。系統權限調用方面，8款App在5種場景下調用了位置、設備信息、應用列表、剪切板、存儲5類系統權限，未發現調用相機、麥克風、通訊錄等其他權限。

8款App上傳了5種類型個人信息，具體如下：位置信息，包括經緯度、當前連接Wi-Fi MAC地址、當前連接基站信息、周邊可用Wi-Fi MAC地址。

延伸閱讀：卡巴斯基曝「拼多多」App竊用戶資料：惡意代碼可破壞手機系統

+ 4

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】