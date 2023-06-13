Apple空間運算裝置Vision Pro 因華為做了這事 國內可能要改名
撰文：中關村在線
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蘋果在本周的WWDC23開發者大會上發布了旗下首款MR頭顯產品——Apple Vision Pro，這款產品將於明年年初率先在美國地區上市。
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然而，據中國商標網透露，華為早在2019年5月16日就已成功註冊了「Vision Pro」商標，且專用權期限為2021年11月28日至2031年11月27日。商標專用權所涉及的商品包括液晶電視、頭戴式虛擬現實裝置、無線電設備等。因此，蘋果在國內可能無法使用「Vision Pro」這個名字。有報道稱，蘋果在國內推出Vision Pro時可能會改名。
不過需要注意的是，華為註冊Vision Pro商標與蘋果無關，因為華為有兩條產品線都與「Vision」有關，分別是華為首款智能觀影眼鏡Vision Glass，以及華為Vision智慧屏系列。而Vision Pro可能是為Vision智慧屏系列提前註冊。
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