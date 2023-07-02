網友發文「用Android手機會俾人笑」惹熱議　網駁：價值觀問題

科技進步，幾乎人手一支手機，手機品牌也相當多元。不過一名網友分享，姪子即將上大學，說想把手機換成iPhone，不然Android系統沒有1功能，時常會被同儕取笑；但他聽了之後，相當困惑，難以想像「手機會影響人際關係」，因此好奇詢問大家這是個案還是趨勢？問題一出，引發討論。



▼▼▼學生用Android手機會被人笑？▼▼▼

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台灣一名網友近日在PTT發文，表示姪子是名高三生，今年將上大學，日前兩人聊天時，姪子提到「要把手機換成iPhone」，因為用Android有時候會被取笑，每當需要傳檔案，像是IG、抖音錄影檔時，用Apple功能Airdrop是主流。

原PO說，他之前看別人討論iPhone iOS及Android系統時，手機挑選大多著重在使用習慣或方便性，沒想到現在用個手機，竟然還會影響人際關係，讓他無法相信，同時感到好奇「我想問的是，這個狀況是我姪子特例，還是這已經是目前的趨勢狀況了？」

文章曝光後，引發網友討論，紛紛留言表示，「高中非都市學校，的確有這問題，但女生群比較嚴重」、「給他iPhone8，能傳能drop就知道是不是真的了」、「比較方便是真的，但會影響人際關係，通常還是自己的問題」、「高中到出社會都用Android，不覺得會影響同儕相處」、「不會，純粹是人的問題，人帥美就算你用3310照樣受歡迎」、「會嘲笑用Android的人，不來往也罷，是多膚淺」。

不過也有許多學生現身反駁，「應屆高中畢業生路過回答一下，真的沒人會管你會用什麼系統，決定要不要跟你相處，除非是優越感作祟」、「我親戚高三台北高中生表示Android Apple各半，傳照片用IG、Line、Google Drive，不會說第一時間都用Airdrop」、「我在捷運上看到的學生不少用Android欸」。

此外也有人回文，直言用Android系統多少會影響人際關係，不過不是絕對，人際關係跟做人做事比較有關係，不管在學、工作或是當老闆都是，「難道你會因為老闆用Android或Apple就笑他嗎？或者你會因為廠商用Android或Apple就不跟他來往嗎？」不過學生時期正是價值觀剛建立的階段，學生能比較的東西不多，大多為成績、鞋子、手機、男女朋友，倘若要和同儕混到成為好友，就是要有聊得來的話題，而手機拿Apple就是他們共同的話題。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：高中生想換iPhone，因安卓「缺少1功能」會被嘲笑！網一看秒反駁：是多膚淺】