iPhone還是Android手機更適合你？從系統、硬件到價格3方面作判斷

買Android手機還是蘋果手機，是一個老生常談的問題。如果放在五年前，我肯定會毫不猶豫的推薦身邊的朋友買蘋果手機。



不過近年來蘋果手機實在是沒有什麼太大的創新，加上Android陣營進步飛快，兩者間的差距逐漸縮小，所以現在有必要重提買蘋果還是Android這個問題。

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1. iOS統治力逐年下降

Android手機與蘋果手機最大的區別是手機操作系統，如今蘋果手機能獲得如此之高的銷量水平，少不了iOS的功勞。iOS用著更加流暢，Android用兩年就卡，這兩句話一直在手機圈非常流行。在用戶的潛意識裡，蘋果就是比Android流暢。確實iOS只服務於iPhone，並且蘋果的硬件和軟件統一，比起經過各大廠商魔改的Android來說，佔據一定優勢。

不過，要說現在的Android用兩年就卡，屬實是有些過分了。我找來了編輯部自用的Android和蘋果手機，對比過後，並沒有發現特別明顯的差距。日常使用當中，也不會出現卡到用不了的情況發生。但為什麼會傳出Android用兩年就卡的謠言呢？

兩者不同的後台刷新機制，會造成Android在開啟多應用時會比蘋果卡頓，這也是為什麼近年來Android手機強調大運存的原因，運存越大，能容納的APP就越多，卡頓的原因就會有所減輕。而iOS採用了墓碑機制，所以運存沒有那麼緊張，該機制下即便長時間使用，也不會因為硬件落後或軟件迭代而造成卡頓。

其次，是因為開放式的系統，什麼軟件都能下載，而且還有很多的內置廣告，最終造成系統臃腫，手機硬件處理不過來時，就會卡頓。iOS操作系統非常的封閉，每款應用都要經過蘋果的嚴格審核才能上架，有效避免了惡意軟件和病毒的侵入。不過聰明的Android廠商，已經想出了應對辦法，例如純淨模式，可以有效阻止垃圾軟件侵害系統，但Android本質上還是開放式，難免會中招。

當然，自由度高並不是一件壞事。Android系統的可玩性要比iOS高很多。例如OriginOS 3可以隨意改變桌面文件夾的大小顏色、各種豐富的原子小組件，MIUI的超級壁紙等功能等功能，iOS是享受不到的，甚至就連Android都已經玩爛了的息屏顯示，iOS也只是去年九月才支持。

剛剛公布的iOS 17，依舊沒有什麼吸引人的功能，可以說非常令人失望，在提升用戶體驗這方面，這幾年顯然是Android做的更好。單從系統層面來看，我認為iOS已經不在神壇之上了，Android和iOS在2023年已經處於平等的地位，各有各的優勢。

應該選擇iOS或是Android，就要看自身的具體需求了。如果平常比較愛玩，想體驗各種新奇的小功能，不想被廠商束縛，那麼就選Android系統。iOS有著極高的穩定性，也乾淨，適合不太想對手機花太多心思的用戶，或是給上了年紀的父母用都比較合適。

2. 硬件領先並不代表體驗好

Android系統是多元化，iOS比較單一，這點不僅僅體現在系統上，在手機的外觀設計語言也是如此。自iPhone 11到iPhone 13，蘋果多年沒有換過手機的外觀設計，如果你不買新款的限定配色，甚至都很難區分手機型號。直到iPhone 14系列才首次對正面屏幕進行更改，由動態島替換劉海，但背部的設計依舊和前代相同。

Android手機的設計則是百花齊放，背板玻璃有AG磨砂、漸變、亮面、磁粒各種工藝，最近更是開發出了素皮等新型材質。正面屏幕也是直屏、曲面、挖孔、屏下什麼都有，給用戶的選擇組合非常多。Android市場的競爭越激烈，越需要打出差異化，產品的花樣也就越多。很明顯，在創新這方面，原來的蘋果是走在時代的前沿，但現在已經逐漸被Android廠商所超越。

但在核心硬件配置上，不得不承認蘋果的A系列晶片，在純性能上要比Android的旗艦芯強一些。前文我們提到，A系列晶片只服務於iPhone，而驍龍或是天璣處理器則是要看Android廠商的調小，蘋果的一體性更強，比較直觀的感受就是iPhone的電池容量不如Android，但憑藉A系列晶片低功耗的表現，也能獲得與Android手機持平甚至超過部分Android機的續航能力。

晶片的性能強，也不代表方方面面都強。例如在娛樂方面，性能更強的A系列處理器玩原神的幀率表現比Android旗艦差了很多。這是因為iPhone的內部的散熱約等於沒有，而Android手機則是在散熱系統上下了大功夫，金剛石、大面積VC等系統有效抑制了處理器的發熱，從而帶來更好的遊戲體驗。

在影像性能方面，Android與蘋果走的是兩種截然不同的路線。簡單的歸結一下，Android強調的是拍的好看，而蘋果是拍的真實。Android主要發力的點是照相技術，IMX989大底傳感器，潛望式長焦鏡頭，而蘋果的優勢在於視頻拍攝能力。Android手機影像能力已經成為了主賽道，無論是現在還是未來，拍照片的上限肯定是要比蘋果更高。

不過，視頻一定是未來的大趨勢，蘋果憑藉ProRes可以將超高圖像質量以及較低的儲存速率完美地結合在一起，可以擁有更高的碼流，視頻清晰度更高，後期的空間更大，達到了媲美專業相機的攝影能力。目前已經有不少導演使用iPhone拍攝電影，足以見得它的含金量有多高。

如果看中性能的話，買Android還是蘋果也比較清晰了。重度遊戲玩家，想用iPhone玩遊戲，必須買散熱背夾，如此看來屬實是沒什麼必要。注重拍照的話，Android的旗艦手機肯定是首選了，IMX989甚至可以達到媲美卡片機的能力，反之視頻拍的多就買iPhone。

延伸閱讀：Android硬件領先Apple多年 銷量卻不及iPhone 到底原因何在？

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3. 價格

無論是買蘋果手機，還是Android手機，最繞不開的就是價格了。我選取了今年比較有代表性的Android旗艦機型小米13 Ultra（5999元人民幣）、OPPO Find X6 Pro（5999元人民幣）以及華為P60 Pro（6988元人民幣），記憶體配置為12GB＋256GB的中配版本，平均的價格為6328元人民幣。而iPhone 14 Pro的256GB版本為8899元（人民幣），iPhone 14 Pro Max的售價為9899元（人民幣），蘋果的旗艦產品要比Android旗艦貴一個檔次。

Android旗艦的價格，基本上與iPhone 14的普通版對標。iPhone 14 256GB售價為6899元，iPhone 14 Plus為7899元。平心而論，普通版的iPhone 14真不配和Android旗艦相比，2023年還沒有高刷，真不知道誰在買。而且處理器也用的和前代iPhone 13 Pro同款，動態島也不給配，太沒有誠意了。

所以，在價格方面，我認為Android旗艦的優勢還是比較大的，這點從蘋果618優惠1500元就能看出來。可能還有朋友覺得買蘋果有面子，真的現在真的沒有人用手機炫富了，這個行為只會讓人覺得你很LOW。只考慮用機體驗和付出的金錢，更推薦Android旗艦手機。

蘋果手機更加適合買一台就一直用下去的用戶購買，花小一萬塊用個三四年問題不大。並且蘋果手機的保值率確實要比Android機更高一些，即便用了三年，也能以60%的比例回血，不想折騰就買iPhone。Android旗艦和蘋果旗艦，你會選擇哪款？

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