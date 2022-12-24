手機電池健康｜避開這3點令電話變得耐用　邊充邊玩有無問題？

這不這幾天臨近11·11促銷，辦公室裡很多同事打算換藉這個年底促銷的時候換新手機，大家是各自看上不同的機型，各家的折疊屏、Mate 50系列、iPhone 14系列等可以說是討論得不亦樂乎。不過在討論過程中大家就談到舊手機回收的事情了，很多手機回收平台除了看手機成色和外觀品相之外，其實還是要看手機電池健康情況的。正好藉著這個機會和大家聊聊關於電池健康的那些事，即便大家不換手機，入了新手機也能用得上，保持手機電池健康狀態，用的持久一些，期望大家能用得上。



▼▼▼避開這三點確保手機電池健康▼▼▼

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1）邊充邊玩

邊充邊玩這件事其實是我們日常在所難免的事情。手機充著電，突然來個WhatsApp或電話，我也不能不接，再或者同學朋友都等著你上線打上幾盤遊戲呢，但我們手機用了半天了，到家的時候電量也所剩無幾，我們是讓小伙伴們等著呢還是插上充電器打開遊戲呢？

邊充邊玩本身其實是沒有太大傷害的，但由於現如今手機充電功率逐漸提升，充電速度也大幅提升，隨之而來的其實是充電發熱量的大幅提升。高熱量會加速手機中電子元件的老化，持續高溫可能還會直接損害電子元件，大部分手機都比較小巧，內部空間狹小，預留的散熱空間相對較小，所以長期邊充邊玩這個習慣，將會加速手機電池及整體的健康衰減，您要是想要多用幾年，建議避免邊充邊玩，做到隨用隨充即可。

2）耗盡再充

身邊就有朋友每次充電前都會特意把手機電池電量用光或已經在用光的邊緣才去找充電器/充電寶充電。我後來也和他聊了聊為什麼會有這樣的習慣。主要源於之前有人告訴他手機電池的壽命和充放電次數有關，電池電量沒耗光就去充電也算一次充電次數，所以他會等用到接近耗光的狀態再去充電。目前絕大多數電子產品都採用的是鋰電池，「徹底放電」那已經是老黃曆了，那樣做反而會損傷電池，對鋰電池造成不可逆的傷害。

3）非品牌充電設備

關於充電這件事，建議大家一定要多留預算，因為充電這件事雖然小但非常重要，輕則影響設備使用壽命，重則會發生漏電、火災等情況出現。所以建議大家一定要在正規渠道入手大牌充電設備，不管是充電器還是充電寶再或是充電線產品，大家都要盡量避免貪圖便宜入產品。大品牌相對會有保障，如果原廠配件過高也可以考慮大品牌的第三方產品，避免影響手機電池健康和人身安全發生意外。

電池健康和長久的使用都是從我們日常一點一滴的使用習慣中得來的，建議大家能夠在日常使用的過程中保持良好的使用習慣，這樣我們手裡的設備才能更加長久的陪伴我們，使用時間越長我們的使用成本才越低，才更划算對不。

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