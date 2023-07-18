iPhone 15 Pro Max影像能力逆天　Android手機將面臨巨大壓力？

根據最新報道，iPhone 15 Pro Max將引入全新的4800萬像素攝像頭。



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與上一代相比，iPhone 15 Pro Max的主攝採用了Sony IMX903傳感器，該傳感器尺寸接近1英寸。此外，iPhone 15 Pro Max還採用了新型堆疊技術，可以對像素晶體管層和光電二極管層進行單獨優化，提升飽和信號性能並獲得更大的動態範圍。此外，iPhone 15 Pro Max還將配備潛望式長焦鏡頭，支援6倍光學變焦。

觀點：iPhone 15 Pro Max的引入為蘋果手機拍攝技術帶來了顯著的改進。4800萬像素攝像頭以及Sony IMX903傳感器的運用，使得iPhone 15 Pro Max在圖像質量和細節捕捉方面有了大幅提升。

此外，潛望式長焦鏡頭的加入也為用戶提供了更多拍攝選擇和創作可能。這些創新將有助於iPhone 15 Pro Max與Android陣營的1英寸影像旗艦競爭，並提升用戶對於iPhone攝影能力的期待。

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