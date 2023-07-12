華為商城推智能枴杖？支援鴻蒙智聯、一鍵報警　還能監測健康數據

華為商城最近上架了一款名為LINKY健康拐杖的智能拐杖產品。



該產品支援鴻蒙智聯認證，內置三軸陀螺儀，可以檢測並記錄每日拐杖承擔的重量和抖動率，同時支援突發性增加的提醒，以及動態警示尾燈和一鍵報警功能。使用者可以通過系統智能算法量身定製老年人的運動計劃，並在液晶屏上顯示相關訊息。

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此外，拐杖採用無孔設計，支持高度無極調節，航天鋁合金架構，重量輕、承重能力強，底部防滑材料。目前，該產品在華為商城上架並開啟了眾測，眾測價為358元（人民幣）。

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