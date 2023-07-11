小米小愛同學推電子敲木魚功能 可解壓祈福積功德？網民這樣回應
撰文：中關村在線
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7月10日消息，小愛同學宣佈推出更適合打工人體質的放鬆神器：小愛同學電子木魚。在手機、平板上對小愛同學說「敲木魚」即可開啟功能。
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功能開啟後，手機界面會出現電子木魚，點擊屏幕即可敲擊，伴隨木魚聲音和敲擊動畫，界面彈出彈幕「功德+1」。
另外，小愛同學電子木魚支援自動敲擊，開啟後可將木魚聲作為背景音使用，同時可隨時點擊界面下方的「停止敲擊」結束。
值得注意的是，功能頁面顯示，「心誠則靈，每日靜心敲木魚 1 千次功德圓滿」。
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