小米小愛同學推電子敲木魚功能　可解壓祈福積功德？網民這樣回應

撰文：中關村在線
出版：更新：

7月10日消息，小愛同學宣佈推出更適合打工人體質的放鬆神器：小愛同學電子木魚。在手機、平板上對小愛同學說「敲木魚」即可開啟功能。

+9

功能開啟後，手機界面會出現電子木魚，點擊屏幕即可敲擊，伴隨木魚聲音和敲擊動畫，界面彈出彈幕「功德+1」。

另外，小愛同學電子木魚支援自動敲擊，開啟後可將木魚聲作為背景音使用，同時可隨時點擊界面下方的「停止敲擊」結束。

值得注意的是，功能頁面顯示，「心誠則靈，每日靜心敲木魚 1 千次功德圓滿」。

延伸閱讀：小米發售首款智能魚缸　備溫度提醒、搖控餵糧　更聲稱半年免換水

+6
拆解手機充電的三大謠言　iPhone不用快充的背後存在著陰謀論？Meta推全新社交平台Threads　是文字版Instagram？用戶創作更自由Twitter推文閱讀限數量　這群人爆哀嚎　Meta推新平台Threads亂入AI作畫神器Midjourney再更新　能像相機般變焦　還能自定義風格Google Pixel 8系列曝光　支援27/23W充電　續航能力再次提升？14歲天才少年被Elon Musk看上　入職SpaceX成工程師領百萬年薪Apple新瓶裝舊酒策略失效？iPhone 14系列中以這一款最不受歡迎

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

網上熱話
小米
中關村在線