波輪、滾筒洗衣機大比較　波輪被稱老人產物　這優勢更勝滾筒機

目前主流的洗衣機就兩種，一種是滾筒的一種是波輪的，這兩個怎麼區分呢？滾筒洗衣機筒是橫著放的，波輪洗衣機筒是豎著放的，了解了這一點，我覺得你就知道波輪和滾筒的差異了，那這兩種不同的洗衣機究竟哪種更好呢？今天來跟大家聊一聊。



挑選洗衣機最重要的一點是要了解它們的工作原理。滾筒和波輪洗衣機。對於現代城市自住家庭而言，經常購買的是滾筒洗衣機，價格從千元到萬元不等。

▼▼▼比較波輪、滾筒洗衣機▼▼▼

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相比之下，波輪洗衣機相對來說較為冷門，價格從幾百元到兩三千元不等。因此，很多人認為波輪洗衣機是上一代產品，效果不如滾筒洗衣機好。核心理論支持就是它價格便宜。

但是，波輪洗衣機真的就比不上滾筒洗衣機嗎？實際上並非如此。儘管波輪洗衣機已經存在了幾十年，但它仍然有一些滾筒洗衣機無法取代的優勢。

總的來說，滾筒洗衣機的洗滌方式並不像波輪洗衣機那樣需要把衣物完全浸泡在水中，只需將衣物濕潤即可，因此比較節水。而滾筒洗衣機清洗衣物時不會纏繞，洗滌也比較均勻，在衣物磨損率方面比波輪洗衣機低10%以上。

雖然整體洗淨率不如波輪洗衣機，但可以洗滌羊毛、真絲等貴重衣物，因此在國際市場上受到了許多消費者的喜愛，成為主流機型。相比之下，波輪洗衣機結構簡單，洗淨率高。簡單的結構有效降低了日後的維修成本，但高洗淨率也導致對衣物的磨損較大，一些羊毛、真絲等材質的衣物並不適合放入波輪洗衣機中清洗。

綜上所述，兩種洗衣機各有優勢，選擇哪種要根據用戶的具體使用需求而定。如果是自住房且空間足夠，並且不需要頻繁搬運衣物，那麼綜合效果來看，滾筒洗衣機更適合。而如果是租賃房且需要頻繁搬家，那麼波輪洗衣機的價格較低且易於搬運，優勢更為突出。

此外，對於經常從事戶外工作或者衣物容易被弄髒的人群，我更推薦購買波輪洗衣機，因為相對來說它能更徹底地清洗衣物。

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