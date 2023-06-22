家電｜OLED電視適合打機？ 坐擁4大優勢成為遊戲玩家的最佳選擇

OLED電視是目前電視行業中最先進的顯示技術之一。由於每一個像素都能夠實現獨立控制，因此OLED顯示面板能夠實現更鮮豔的色彩，更深沉的暗場，當然還包括更快速的響應時間，以及更高的畫面對比度。正是源自這些物理層面的特徵，使得OLED電視在遊戲場景表現卓越，具有普通LCD顯示面板所無法達到的優勢。



在某知名電視測試外站上，Video Games（視頻遊戲）項目評分最高的電視榜單中，幾乎全部為OLED電視產品，可見從專業編輯的評價角度，OLED電視的遊戲體驗優勢是碾壓級別的。

▼▼▼OLED電視真的適合玩遊戲？▼▼▼

+ 5

更真實的畫面效果與傳統的液晶電視相比，OLED電視具有更好的畫質和畫面表現。在遊戲體驗中，這種電視可以讓玩家更好地分辨複雜的遊戲場景，並且讓人感受到更真實、更逼真的畫面效果。

OLED電視有較高的色彩飽和度和極高的對比度水平，在遊戲過程中，畫面會表現的更加艷麗、畫面細節更清晰；而基於快速響應的特徵，可以讓飛速流轉的遊戲畫面收穫更流暢的質感，這些體驗也會讓玩家在選擇OLED電視之後產生「再也回不去LCD」的感覺。

綜上所述，OLED電視的高對比度、全自發光、高色彩飽和度和超快響應速度使其成為玩遊戲的最佳選擇。

延伸閱讀：遊戲電視相關知識及選購技巧一文看清 內附3種價位機型推薦

+ 32

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】