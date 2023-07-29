廚房抽油煙機｜側吸Vs頂吸比較　因應需求再決定　附兩大選購指標

對於中式廚房來說，抽油煙機一定是必不可少的家電產品。



目前市場中抽油煙機產品類型很多，既有傳統的中式抽油煙機，也有舶來品西式抽油煙機，可以說種類非常豐富，足以滿足不同用戶的使用需求。而按照抽油煙機的結構構造，目前主流產品分別為頂吸式油煙機、側吸式油煙機集成灶，這三種產品，成為了消費者主要的購買目標產品。

在賣場有過選購油煙機經歷的朋友可能知道，不管你家廚房是什麼構造，或大或小，一般導購員都會推薦頂吸式抽油煙機，說是頂吸式覆蓋面積大，吸油煙強力。

其實你可能被忽悠了，並不是說頂吸式油煙機不好，而是目前市面上的頂吸式油煙機價格要比側吸式的高出不少，所以一些導購員因為利益的誘惑而向你無腦推薦頂吸式的抽油煙機產品。那麼這兩種油煙機到底該怎麼選擇呢？

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側吸式VS頂吸式 究竟應該怎麼選?

筆者認為，這兩種產品並不存在著哪種產品更優秀的問題，而是應該從使用需求來出發。我們先來看看側吸式抽油煙機。側吸式抽油煙機外觀美觀，而且空間佔用較小，即使是高個子用戶，在使用的時候也不會出現頂吸式抽油煙機容易出現的碰頭的情況。如果用戶家中平時不太喜歡爆炒，只是簡單的做飯情況，並且油煙不大的話，使用側吸式抽油煙機就足夠。

側吸式抽油煙機適合油煙較少的環境下使用

相對來說，頂吸式抽油煙機的體積較大，和側吸式抽油煙機相比，有著大深腔設計，因此覆蓋範圍更廣。我們知道，在烹飪的過程中，油煙是向上跑的，因此頂吸式油煙機更適合於油煙較多的場合適中。特別是那些使用開放式廚房的消費者來說，側吸式抽油煙機由於結構的原因，聚攏油煙的能力要比頂吸式抽油煙機差一些。

頂吸式抽油煙機深腔設計，聚攏油煙效果好，適合喜歡爆炒和油煙較多的烹飪環境

平時習慣爆炒或者經常油炸食品，建議選擇風量更大的頂吸式抽油煙機。特別是對於開放式的廚房環境，更應該首選此類產品。相反的情況，大家則應該選擇側吸式抽油煙機。

以下是選購油煙機需要注意的一些指標

看風量

指的每分鐘吸除油煙的體積（m3/min)，也就是決定了排煙速度

看風壓

風壓是指抽油煙機的排風量達到7m3/min的靜壓值（Pa），也就是排煙力量。一般廠商會講最大靜壓值，也就是最大風量時的靜壓值。風量+風壓決定了吸排效果究竟好不好。一般來說風量選擇20m3/min以上的，風壓選擇300Pa以上的就夠普通家庭使用了。

因此，大家在選購抽油煙機的時候，應該根據自己的使用需要來進行選擇。

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