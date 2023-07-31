手機充電接口進化史　00後一定無見過小圓頭　現今主流選擇是這款

手機發展20多年，各種配置已經換了個遍，屏幕更清晰明亮，電池更大更耐用，充電接口也更換了好幾種。今天，我們就來簡單梳理下充電接口的升級歷程，以及USB-C接口為何能成為現在最主流的選擇。



▼▼▼你見過6種手機充電接口？▼▼▼

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1）小圓頭

在按鍵機時代，以諾基亞為首的一系列手機都採用了「小圓頭」充電接口，也就是USB轉DC接口。在這個時代圓形接口孔洞容易鬆動，插拔時如果太用力，就很可能導致永久損傷。而且，很多設備的圓頭大小各不相同，家裡如果電子設備多，可能要準備很多條線。

現如今，還有一些非智能機用著這種插口。

2）長扁頭

2007年1月，在手機歷史上留下濃墨重彩一筆的初代iPhone正式發布。該機的充電接口採用了30 pin長扁口，並延續至iPhone 4S時期，一些iPad也用的是它。這種接口可以傳輸數據，但也存在很多問題，比如容易插反導致損壞、佔用機身空間大等等。

3）Lightning接口

從iPhone 5系列開始，Apple將接口升級為體積更小巧的Lightning接口。這種接口是典型的「潛力股」，可供開發的上限很高，但Apple的研發團隊卻遲遲沒有升級、創新其數據傳輸協議，充電速度也保留在iPhone 14 Pro Max的27W上，充電慢也成為很多果粉轉投Android陣營的一大原因。

4）Mini USB接口

相信很多朋友對Mini USB接口肯定是比較熟悉的了，這種接口曾廣泛運用於小型電子設備上，包括我們學生時代常用的各種MP3、MP4、相機、行車記錄儀等等，都還在沿用它。這種接口上下兩端寬度有明顯差異，很大原因就是為了防止用戶插反。

其實Mini USB也分為Mini A、Mini B兩種形態，所支持的技術、參數也各不相同，手機用Mini B比較多。

5）Micro USB接口

Mini USB再進化，帶來了Micro USB接口。其不僅插拔壽命大幅提升，高度還減半，使用更為小巧。我們手機上常見的是Micro-B，支持的傳輸協議升級；還有一種硬盤較常見到用到的Micro-B（3.0），接頭由大、小兩部分組合而成，極具辨識度。

6）USB-C接口

由於市面上產品設備的接口參差不齊，國家出台了政策，監管智能手機產品更換為最新的USB-C接口。它不僅沒有插反的擔憂，針腳更多能實現更高的充電功率（目前商用最快充電功率是真我GT Neo5 SE的240W），還有豐富的拓展功能，例如USB-C轉VGA、USB-C轉網線等等。

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