Sony WF-1000XM5藍牙耳機售價及發售日發表｜已傳了1年多的索尼 1000X Series 全無線藍牙耳機新作終於公開。使用全新 QN2e 降噪晶片以及 V2 處理器。無論是音色、降噪隔音都更出色。即睇10大賣點，與上代WF-1000XM4 比對看看有何分別，是否值得換機。



單元口徑更粗｜機身卻更細更輕

因為XM5的新一代晶片更慳電，所以可以減少內置電池容量，卻仍續航力維持達8小時；多出的空還可放入比上代口徑更粗的8.4mm動圈，體積卻能縮細差不多25%，單邊耳機重量僅5.8g，比單邊7.3 g 的XM4 輕得多（輕了20%）。再看外觀，XM5將多餘的細節全部刪走，令機身更流線型，更似乎改用了光面機身設計，屬全系列首次非啞面機身。

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Sony WF-1000XM5 售價及發售日期

售價及發售日期方面，Sony WF-1000XM5共有黑、銀兩色選擇，香港定價$2,490港元。7月27日至8月6日接收預訂，並於8月9日出貨。



Sony WF-1000XM5藍牙耳機 香港定價估計約$2199港元

總結：Sony WF-1000XM5外型更靚仔，而且細對很多，貪靚必換。如果計技術水準，XM5降噪跟連接的安定性必定比XM4更出色，不過音色或不會有大幅度提升（尤其是對iPhone用家而言）。如果你的XM4已用了1、2年，是值得換機的，但如果你是早排襯減價買了XM4的人，就可能值得多等一下，等2024年頭左右，市面價錢低點、所有firmware中的bug都解決好（Sony耳機通病），再入手也未遲。

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