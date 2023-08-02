用AA電池能為手機充電？ 可拆卸設計要考慮4點　防水性能難保證

撰文：中關村在線
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近日，一張網友製作的可拆卸電池iPhone的圖片在網上流傳，就像電動玩具一樣，圖裡的iPhone可以用四節AA電池進行供電。雖然充滿了調侃的意味，但不得不說，網友們的腦洞還是很大的。

實際上，這也並不是網友憑空造圖，事情來源是歐盟通過了一項法規，到2027年，要求手機電池必須能夠被用戶自行拆卸和更換。這讓不少用過功能機的朋友感嘆：難道真要爺青回了？ ！

▼▼▼手機可拆卸電池未來可重返？▼▼▼

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1）AA電池真能為智能手機供電嗎？

雖然圖是調侃，但這樣的場景很難不讓人遐想：出門手機沒電了，手邊又沒有充電器，去小賣部買幾節AA電池就解決了。

如果是鹼性電池，沒電了用牙咬一咬，還能再堅持一段時間（玩四驅車的經驗，別學，不衛生）。

而且，普通電池供電貌似也具備可行性，畢竟之前的隨身聽，不管是磁帶的，還是CD機，都是可以用電池供電的。甚至是早期的MP3，都是可以用AAA電池供電的。

但實際上，這樣的遐想在智能手機上並不能實現，因為普通鹼性電池的電壓會隨著電量的減少持續降低，不能滿足智能手機的使用需求。

當然，充電的鋰電池是可以解決這個問題的。不過，直接去小賣部買幾節電池換上就能用的想法，顯然是實現不了了。

2）可拆卸電池真有可行性嗎？

要討論這個問題之前，我們先明確一個事情，那就是為什麼想要可拆卸電池。原因也比較直白，手機沒電，換塊電池就能接著用了，我們不用被充電線的長度限制。

那放在當前，可拆卸電池真有可行性嗎？可以肯定地回答，有。這個就跟之前可拆卸電池的功能機一樣，在技術上是沒有什麼難度的。電池可拆卸，同時也對手機的供電不影響。

但我們也要想到這樣的問題：這麼好的設計，為什麼現在就沒了？

簡單地說，因為越來越多的用戶訴求和功能發展與可拆卸設計產生了衝突。具體來說，就是以下幾個方面：

一）手機耗電量增大需要更大的電池，同時輕薄機身又是消費者訴求

可拆卸電池設計會有很多空間上的浪費，比如可拆卸後蓋的卡扣空間、確保反覆拆卸不會導致損壞的電池倉等等。利用上這些空間，顯然比進一步提升電池能量密度性價比更高。

二）無線充電功能難以與可拆卸後蓋共存

無線充電需要有線圈構造，並連接至手機電路為電池供電。看過拆機的朋友可能注意過，無線充電的線圈有的固定在手機後蓋上，有的貼在電池上，前者拆卸後蓋時要格外小心，否則容易把連接的線路扯斷。

如果是可拆卸的電池設計，無線充電的線圈必然需要上移，很容易與手機內部的其它部分產生衝突。

三）防塵防水性能難以保證

隨著手機使用場景的增多，高防塵防水的必要性就越發凸顯。可拆解電池設計很難保證高等級的防塵防水性能。

四）高速快充的發展讓可拆卸電池優勢減弱

目前已經商用的高速快充，最高已經捲到了240W的功率，10分鐘即可將電池充滿。這讓可拆卸電池的設計存在的必要性減弱了不少。

所以，並非可拆卸電池不好，而是很多用戶訴求和功能與之衝突，權衡之下，取消可拆卸電池設計也就沒什麼不好理解的了。

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3）你期待可拆卸電池設計的回歸嗎？

從我個人的角度來說，並不期待。因為我沒有太多長時間戶外使用的場景，即便有，一個有快充的充電寶也解決了。

其實，除了上述原因，可拆卸電池還會催生很多其它問題。

一）外置充電器會帶來更高成本

從功能機時代過來的朋友，肯定都用過萬能充，幾十塊錢不算貴，只要是外置手機電池都能充，沒有型號限制。但也存在倆問題，一是充電很慢，二是容易把電池充鼓包。

現在手機電池充電又安全又快，除了電池本身的發展以外，手機內部的控制電路也起到了很大的作用。

所以，想要讓備用電池充電快且安全，需要把手機裡的控制電路複製到充電器中。而且，各家的充電協議不同，電池形狀不同，這些外置充電器也很難通用。這就帶來了更高的成本。

二）可拆卸電池會帶來更多安全問題

手機的鋰電池相對脆弱，如果出現磕碰擠壓，容易造成電池內部短路造成爆炸。如果不小心被扎破，鋰電池就會發生劇烈化學反應冒煙起火。而這些，在缺乏保護的備用鋰電池上很難避免。

另外，不知道讀者朋友們有沒有找過找維修手機的店鋪「配電池」的經歷，這在此前功能機時代其實很常見。當時網購不發達，買原裝電池貴且不方便，甚至一些品牌都不生產單獨出售的備用電池。 「配電池」又方便又便宜，自然成了很多人的首選方案。

但實際上，這種配的電池包存在很大的安全隱患，再搭配萬能充使用，非常容易鼓包，甚至是起火爆炸。

雖然現在網購方便了，但如果可拆卸電池再次普及的話，這些「配電池」的業務在一些下沉市場中仍然有可能出現。

最後

綜合來說，可拆卸電池設計目前並非最佳方案，因為單單的電量「馬上回血」就承受上述諸多問題，顯然得不償失。

不過話說回來，具體問題也要具體分析，上述問題也只是針對一部分的用戶群體，沒準兒就會有不在意上述問題的消費者，可拆卸電池對他們來說可能更加重要。如果這部分群體量級足夠大，可拆卸電池的手機再次出現也不無可能。

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