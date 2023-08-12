AirPods固件更新後能體驗5種功能 新版「自動切換」更快，更可靠
撰文：中關村在線
出版：更新：
蘋果公司於8月9日發布了iOS/iPad OS 17、macOS 14、watchOS 10系統的Beta 5更新，同時也為AirPods耳機推出了開發者固件更新AirPods 6.0 Beta 3，最新內部版本號為6A5289c。
這次更新適用於AirPods 3、AirPods Pro 2和AirPods Max，但並非所有AirPods耳機都能獲得更新。
+11
據報道，安裝本次更新後，AirPods Pro 2耳機將能體驗到以下五種新功能或新特性：首先是適應性音訊（自適應音頻），這項功能能結合通透模式和降噪技術，根據用戶所處的環境動態調整AirPods的音頻效果。例如，若周圍有吹風機的聲音，會被減弱，但如果突然有交通噪音，則會被放大到你的AirPods上。
其次是個人化音量（個性化音量），通過機器學習了解用戶的環境條件和聆聽偏好，隨著時間推移自動對多媒體體驗進行精細調整。
第三是對話感知，這項功能為佩戴AirPods Pro（第二代）的用戶帶來無與倫比的交流新體驗。用戶可以在佩戴耳機時直接與身邊的人開啟對話，而對話感知會降低耳機音量並增強來自用戶前方的聲音，同時降低環境噪音。
第四是Mute or Unmute（點擊靜音/取消靜音功能），用戶在佩戴AirPods通話過程中，只需要按下AirPods Pro 2的「耳筒柄（莖杆）」就能執行靜音/取消靜音操作。
最後是改進自動切換，蘋果AirPods目前已經支持在不同蘋果設備之間切換，但據蘋果公司表示，該功能的更新將使得「用戶的蘋果設備之間的連接時間明顯更快，更可靠」。
延伸閲讀：運動手錶不再是記錄工具 隨時救你一命 內附保命功能是甚麼？
+16
網民耳機跌落大便 親自打撈送維修 網：求維修人員心理陰影面積骨傳導耳機3大選擇因素 認準IPX5等級 續航時長至少達X小時耳機的3大流派 標配藍牙提高實用性 不斷推陳出新仲有試聽服務HUAWEI FreeBuds SE 2評測 40小時長續航 只售這價錢性價比極高手機充電接口進化史 00後一定無見過小圓頭 現今主流選擇是這款DJI無人機｜大疆Mini 3實測 優秀影像系統 強大續航成核心優勢
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】