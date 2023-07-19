HUAWEI FreeBuds SE 2評測　40小時長續航　只售這價錢性價比極高

提到華為耳機，大部分指的都是華為FreeBuds Pro 2或者華為FreeBuds 5這兩款高熱度旗艦款耳機。但其實很多人對於耳機的要求並不高，平時主要是地鐵裏刷個抖音，追個劇，打個電話，偶爾聽聽音樂。與旗艦耳機用戶相比，這部分用戶則是更看重耳機的續航、佩戴舒適性和易用性等方面。而且這部分人群消費耳機的價格意願通常在200元上下，突出一個質價比。



對於華為來說，這個價格區間的產品一直處於空白狀態。為了滿足消費者的多元需求，讓消費者在百元檔也能體驗高品質的TWS耳機，去年華為推出了華為FreeBuds SE耳機，該產品主打易用性和高質價比。今天我要評測的正是SE系列的最新款：華為FreeBuds SE 2。一起來看看這款產品都有哪些升級點吧！

+ 8

陶瓷般的手感，溫潤細膩

華為FreeBuds SE 2的外觀設計與1代有很大的不同，充電盒從之前的長條形變為了圓角矩形，整體外觀煥然一新。儘管外形有所變化，但充電盒依然保持了小巧的尺寸，並且手感圓潤適中。此次華為FreeBuds SE 2的配色為陶瓷白，充電盒與耳機都採用了亮面材質，從遠處看具有一絲陶瓷般的質感。

半入耳式耳機具有許多優勢，其中之一就是在佩戴時耳機的腔體構造不會深入耳道，從而提供更好的透氣性和舒適度。如果你對舒適性的需求排在第一位，半入耳式耳機無疑是首選。華為FreeBuds SE 2採用了半入耳式結構，單耳耳機僅重3.8克，這在目前真無線耳機市場中屬於妥妥的輕量級選手。無論是長時間使用還是運動時佩戴，這款耳機都能帶給我幾乎零負擔的佩戴感受。

40小時續航，告別電量焦慮

在日常使用中，真無線耳機的電量焦慮是很多人的痛點，你總是會遇到想用耳機時卻沒有電的尷尬情況。華為FreeBuds SE 2的耳機支援最長9小時的續航，如果搭配510mAh電池容量的充電盒，耳機的綜合續航可以達到超長的40小時。另外，華為FreeBuds SE 2還支援快充功能，把耳機放回充電盒10分鐘就可以聽歌3小時。

我在體驗華為FreeBuds SE 2的這段時間裏，基本上沒有太在意這款耳機的電量。我每天在通勤的路上使用這款耳機，耳機的電量基本上可以做到一周充一次電就可以。可以說這款耳機徹底治好了我的真無線耳機電量焦慮，日常使用時再也不用擔心耳機的電量是否夠用了。

華為智能生態的優勢

真無線耳機大部分時間都是搭配手機來使用，所以生態體驗在真無線耳機上就顯得尤為關鍵。在軟件產品生態方面，華為一直都是生態體驗的佼佼者。

首先，對於華為手機用戶來說，它可以直接彈窗配對，簡化了配對的步驟。而對於非華為手機用戶，只需長按耳柄觸控區3秒即可完成配對。

此外，如果你同時使用華為手機和華為平板，那麼在華為生態內使用華為FreeBuds SE 2會帶來更加流暢的體驗。它支援在華為生態內實現無縫切換，省去了手動配對切換的繁瑣過程。另外，華為FreeBuds SE 2還具備一個很實用的功能，通過佩戴耳機來控制華為手機進行拍照，此時耳機可以作為快門遙控器，讓你輕鬆掌控拍攝時機，無需手持手機觸摸快門按鈕。這個功能對於拍攝合影等場景來說非常方便。

在華為智慧生活APP裏還可以對耳機進行EQ設置，並且還可以開啟專為手遊玩家準備的遊戲低延遲模式。另外，有一個非常好用的功能也可以在APP裏開啟，那就是查找耳機。

在距離20米的範圍內，耳機與手機保持連接狀態時，可以通過APP讓耳機發出高頻聲波，根據聲音方位就可以找到耳機了。不過這個查找耳機的功能在使用時有一些限制，第一就是必須要和手機處於連接狀態，第二就是它不支援地圖查找，只能通過聲音來判斷耳機的方位，如果是環境比較嘈雜的話使用這個功能就很有侷限性了。但總的來說，也是一個比較實用的功能，畢竟「不小心丟三落四」是大家都會遇到的問題。

不俗的音質表現

最後我們來談談這款耳機的聽音表現。華為FreeBuds SE 2耳機的聽感十分爽快，低頻量感很足，中高頻的人聲部分也有很好的清晰度和表現力，可以說超出了同級別產品，對於日常中聽聽流行音樂、觀看b站、抖音等視頻內容來說，它都能滿足我的聽音需求。

總結

華為FreeBuds SE 2在200元的價位段內具備很強的競爭力，它以其時尚外觀、輕盈佩戴、超長續航和智慧交互等功能，滿足了年輕人多樣化的音樂需求。耳機的IP54級別的防塵防水無論是在日常生活還是運動健身中，都能夠為用戶帶來美妙的聽音體驗。

最重要的是這款耳機的40小時超長續航解決了真無線耳機長久以來的電量焦慮，並且依託於華為智慧生態也讓這款耳機的使用體驗更加人性化。

延伸閱讀：華為商城推智能枴杖？支援鴻蒙智聯、一鍵報警 還能監測健康數據

+ 14

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】