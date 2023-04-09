耳機的3大流派　標配藍牙提高實用性　不斷推陳出新仲有試聽服務

耳機是一個充滿技術和一點點玄學的領域。做這類產品導購非常的困難。但萬變不離其宗的是你買了耳機要幹什麼用。



我們今天就從用途出發，來給大家分析一下現在耳機的流派。

▼▼▼耳機的3大流派▼▼▼

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1）傳統：音樂欣賞

耳機傳統的用法還是聽音樂，尤其是古典音樂。當然這裡又誕生了很多細分領域，比如古典、流行等等，這些人群追求的是音樂的回放質量。無論是音源、還是耳機以及中間的解碼、放大器等等，都非常講究，甚至連數字播放器的USB線都可以非常昂貴。

這個人群是對耳機最挑剔的人群，這類耳機的成本和價格也非常昂貴，門檻就很高，並且上限也是所有耳機品類裡面最高的，比如著名的Sennheiser（大奧）。

2）新生代 手機伴侶

手機藍牙標配以後，藍牙耳機從通話用的「商務產品」迅速轉化成為今天的聆聽設備。有錢是以蘋果空間音頻為代表的技術，讓藍牙耳機也有了非常好的空間立體效果。現在同品牌藍牙耳機，已經成為各個品牌都標配。

當然，第三方的企業也瞄準了這個大領域，從Sony到Bose，都有非常出色的藍牙耳機產品。並且藍牙的降噪功能非常實用，無論是辦公、坐飛機還是入眠，都是理想的工具，甚至還有專門的降噪睡眠用的產品。

3）功能性耳機

還有一類是非常專注的領域，但用戶群體非常龐大，所以耳機企業一直在更新產品線。首選來說的就是遊戲耳機，最開始的遊戲耳機都是普通耳機兼任。但後來，隨著各種電腦3D音效的普及，包括各種電競的直播，遊戲耳機成了專門的品類，除了聽聲辨位，遊戲耳機普遍都有麥克風，用來隊伍之間交流。

跑步人群過去十多年爆炸式增長。運動人群的耳機要求特殊，要考慮重量、防水等多方面因素，尤其有的用戶甚至希望游泳的時候也能聽……運動耳機也成為了熱門的品類，從入耳的、掛脖子的、骨傳導的，品類非常豐富。

還有一個小眾一些的分類：影視劇的多聲道耳機。現在越來越多的用戶在看劇的時候發現影視劇是支持杜比全景聲這樣的多聲道，但全景聲如果是喇叭體積大、並且對環境要求不低。這種多聲道耳機系統就是為了滿足全景聲這種需求而生，但這類產品便小眾一些。但說實話，全景聲有聲音是來自頭頂的，耳機的效果和真實多聲道系統還是有差距。回音壁都效果不好，更別提耳機。

繼續細分，耳機還有很多專屬的領域，但大的領域基本就是上面這些。但每一個品類，都有不同的技術類型，動圈動鐵生物振膜……為了實現好聲音這個目的，耳機幾乎成了技術和材料的試驗場，各有優勢，選擇起來非常困難，所以現在很多企業都推出了試聽服務，交押金試聽，合適了再買，尤其是很貴的耳機尤其如此，算是非常大貼心。

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