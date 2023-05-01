骨傳導耳機3大選擇因素　認準IPX5等級　續航時長至少達X小時

現在天氣越來越暖和了，很多人選擇外出徒步、越野或者騎行，在這些活動中往往都會搭配一個骨傳導耳機，來讓運動過程變得更加有趣。



在選購骨傳導耳機時，人們通常會考慮音質、舒適性、價格等因素，但在實際使用中，防水防塵、重量輕和續航等因素也是影響選購的重要因素。因此，在挑選骨傳導耳機時，也需要仔細考慮這些因素以及其他細節，以確保自己選擇的耳機符合日常使用需求和使用場景。

為了讓大家選到更適合自己的骨傳導耳機，我將從防水防塵、重量輕和續航這三個方面，來寫一下如何選擇骨傳導耳機才能用的更久。

▼▼▼骨傳導耳機3大選擇因素▼▼▼

+ 8

1）防水防塵

如果是需要在戶外或潮濕環境中使用骨傳導耳機，那麼選擇具有防水防塵功能的耳機將非常重要。這將確保自己的耳機不受到汗水、雨水或其他液體的損壞。建議選擇至少具有IPX5等級的防水防塵功能，以保障日常使用。

2）重量輕

骨傳導耳機的重量是另一個需要考慮的因素。特別是需要長時間在運動或戶外活動中使用骨傳導耳機，選擇較輕的耳機將更加舒適，同時也可以避免耳機的重量對您的活動造成不便。建議選擇重量在30克以下的骨傳導耳機，這樣即使長時間佩戴，也不會感到不適。

3）續航很重要

骨傳導耳機的續航時間取決於其電池容量和使用情況。如果需要使用骨傳導耳機進行長時間的活動，例如長途旅行或長時間的戶外活動，那麼選擇具有較長續航時間的耳機將非常重要。建議選擇至少具有6小時續航時間的耳機，並且可以通過充電盒來延長續航時間。

如果以上條件都滿足的話，基本上用起來的體驗感都不會太差，也會用的更久。當然，除了以上因素，根據個人情況和預算選擇適合自己的耳機也非常重要。目前比較熱門的骨傳導耳機有韶音，價格也比較貴，大家可酌情選擇。

延伸閱讀：骨傳導耳機｜2大好處到底值不值得購買？ 入門至專業級3款推薦

+ 5

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】