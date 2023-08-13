Nikon/Sony/Canon/Fujifilm｜7款相機推薦　萬元預算玩轉攝影界

隨著暑假的來臨，因為旅行等原因，越來越多朋友開始關注和詢問相機選購的問題。對於萬元預算來說，究竟可以買什麼樣的相機？



買全片幅萬元預算確實顯得緊張，但購買APS-C片幅似乎又不甘心。萬元預算對於相機選購來說，的確是一個「坎」，今天這篇相機購買指南，以萬元預算為基礎，介紹一些時下值得購買的萬元無反相機。

▼▼▼7款萬元預算無反相機推薦▼▼▼

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1）Nikon Z 5

Nikon Z 5是目前入門級全片幅相機中價格最便宜的一款，也是目前Nikon 旗下關注度和銷量都非常不錯的一款相機。

Nikon Z 5採用了一塊2430萬像素的全片幅傳感器，搭配了Nikon Expeed 6影像處理器，搭配了273個自動對焦點，並且支持眼睛檢測和動物檢測，機身支持5軸防抖，並且也支持最高4K影片的拍攝。

總體來說，Nikon Z 5有著非常不錯的鏡頭照片拍攝能力，相機體積小、攜帶方面，對於入門用戶或者家庭用戶來說，Nikon Z 5是萬元預算非常好的選擇之一。

2）Nikon Z6 II

Nikon Z6 II是一台綜合使用感受非常不錯的無反相機，性能也很均衡。Nikon Z6 II採用了2450萬像素的全片幅傳感器設計，273點混合對焦系統設計，具備五軸防抖技術，提供約五檔防抖效果，影片支持N-Log和10bit外錄，暗光對焦能力也達到了-4.5EV。

如果說Nikon Z5是入門級， Nikon Z6 II就是進階選手，攝影愛好者或者對拍攝有更高需求的朋友可以選擇這台相機。

3）Sony A7M3

發佈於2018年的Sony A7M3時至今日依然是一款非常受關注的無反相機，特別是萬元左右的售價，讓Sony A7M3也成為一款關注度很高的無反相機。

Sony A7M3採用了2420萬像素全片幅傳感器，639個相位對焦點，最高支持4K 30P影片拍攝，整體拍攝性能並不弱。

與一些新款無反相機比，Sony A7M3的2400萬像素也是目前的主流水平，另外最高的4K 30P影片拍攝也基本滿足時下短影片拍攝，整體來說性價比非常不錯。

4）Sony A7C

Sony A7C是另一款萬元價位值得關注和推薦的Sony 無反相機。

在配置上，Sony A7C與Sony A7M3十分相似，採用了全片幅2420萬像素傳感器，693個相位對焦點，最高支持4K 30P影片拍攝，綜合性能非常不錯。

Sony A7C採用更小的機身設計，並且有黑色和銀色兩種機身設計，對於喜歡小巧便攜相機的朋友來說，是個很好的選擇。

5）Canon EOS R7

單反時代，Canon EOS 7D就是以速度見長的機型，無反時代Canon EOS R7延續了這個特性。

Canon EOS R7採用了一枚3250萬像素APS-C片幅傳感器，搭配DIGIC X影像處理器，第二代全像素雙核對焦系統，支持拍攝物體智能識別、支持眼睛檢測，並且支持機身和鏡頭協同8級防抖，支持最高30這/秒電子快門連拍，影片支持7K超採樣4K 30P和無裁切4K 60P影片拍攝，是目前Canon APS-C片幅無反相機中性能最強大的產品。

6）Canon EOS R8

Canon EOS R8定位是普及型入門全片幅無反相機，採用了與EOS R6 Mark II同款的約2420萬像素全片幅傳感器，DIGIC X影像處理器，第二代全像素雙核對焦系統，支持6K超採樣無裁切4K 60P影片拍攝，整體性能非常出色，完全滿足日常照片和影片拍攝需要。

在外觀上，Canon EOS R8與Canon EOS Rp十分相似，但核心卻採用了EOS R6 Mark II同款的CMOS，但Canon 在機身防抖、電池續航等方面對EOS R8做了調整，但並不影響EOS R8的性能，因此EOS R8發售至今關注度非常高，也出現了溢價銷售的情況。

7）Fujifilm X-S20

Fujifilm X-S20可以說是現在最熱門的一台無反相機了。Fujifilm X-S20沿用了Fujifilm X-S10的2610萬像素背照式X-Trans CMOS4傳感器，搭配X-Processor 5影像處理器，在照片拍攝上Fujifilm X-S20與X-S10並沒有像素上的提升。

Fujifilm X-S20主題提升的對焦性能和影片拍攝能力，這台相機支持6K 30P、4K 60P 10bit 4:2:2影片拍攝，還支持12bit Apple ProRes RAW，可謂影片拍攝能力非常專業，再加上這台相機復古的外觀，非常受關注。

以上便是一萬元預算入門無反相機推薦，希望對您選購相機有幫助。

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