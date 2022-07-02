相機攝影｜鏡頭光圈大小與畫質並無必然關係　焦段可如何選擇？

如果你關注相機行業和市場也會發現，這幾年隨著Canon、Nikon等廠商推出了無反相機型號增加，廠商也開始熱衷於推出大光圈鏡頭，甚至一些變焦鏡頭都具備了非常大的光圈設計，很有秀肌肉的味道。



無反相機的出現和普及，似乎一下解開了廠商研發大光圈鏡頭的枷鎖。畢竟，無反相機的法蘭距變短了，卡口直徑變大了，讓開發大光圈鏡頭變的更容易。

在Canon的RF鏡頭中，已經推出了RF 85mm F1.2 L USM、RF 50 F1.2 L USM兩支大光圈定焦鏡頭，未來的規劃中還有包括RF 35mm F1.2L USM、RF60mm F1.0 L USM、RF 135mm F1.4L USM這類大光圈鏡頭。

Nikon雖然推出了一系列小巧輕便的F1.8光圈定焦鏡頭，但依然有Z 58mm F0.95 S以及Z 50mm F1.2 S這樣的大光圈定焦鏡頭。就是Sony，也有FE 50mm F1.2 GM這樣的大光圈鏡頭。

那麼，對於攝影愛好者來說，需要幾支大光圈鏡頭可以滿足拍攝呢？今天的「每日攝影」就與您簡單分析一下大光圈鏡頭。

+ 16

光圈越大，是不是鏡頭畫質越好

對於大光圈鏡頭，總有一種「迷信」，即光圈越大鏡頭的畫質越好。

實際上，畫質和鏡頭光圈大小與否，並沒有本質的必然關係。反而有些大光圈鏡頭，特別是一些國產鏡頭，當光圈開到最大時會出現口徑蝕，焦外散景虛化效果也會受到影響，邊緣畫質的銳度也會下降，收縮2-3檔光圈之後，畫質會有所改變。所以，鏡頭光圈大小與畫質並無必然聯繫。

大光圈鏡頭，究竟有何優勢

大光圈鏡頭可以帶來更多的進光量，讓相機在拍攝時可以用更快的快門速度。可以這樣說，光圈決定快門，又影響最終成像的景深效果。特別是暗光環境，大光圈鏡頭可以增加盡量，提升快慢速度，獲得更好的拍攝效果。

此外，攝影作為一種藝術形式，大光圈鏡頭可以輕而易舉的借助虛化避開雜亂的環境，突出拍攝的主體，還能夠借助大光圈營造影像的氛圍感。

大光圈鏡頭如何選擇焦段

市面上銷售的除了Canon RF28-70mm F2 L USM這只變焦光圈達到F2之外，其餘的大光圈鏡頭基本都是定焦鏡頭。

對於喜歡星空攝影以及風光攝影的攝影師以及攝影愛好者來說，14mm到28mm之間的大光圈定焦鏡頭是非常不錯的選擇。特別是要拍攝星空以及星軌題材來說，大光圈鏡頭不僅保證進光量，同時更大的視野也會帶來視覺效果更出色的畫面。

35mm焦段大光圈定焦鏡頭，對於喜歡拍攝人文題材的攝影師以及愛好者來說，35mm非常具有吸引力，再加上大光圈的加持，既可以營造背景虛化的美觀，也可以忠實記錄街頭瞬息萬變的瞬間。

50mm定焦鏡頭是很多人接觸定焦鏡頭時首選的焦段，並且50mm定焦鏡頭也是性價比最佳的大光圈焦段，配合大光圈可以營造非常不錯的虛化效果。50mm定焦鏡頭用途也很廣泛，即適合人文題材拍攝，也是適合一些中景的風光拍攝，大光圈加持也適合人像拍攝，可謂是十分「通吃」的焦段。

85mm以及135mm焦段的大光圈定焦鏡頭，屬於中長焦的，配合大光圈可以營造非常迷人的虛化效果，非常適合人像拍攝。因此85mm和135mm的被很多攝影玩家稱作「人像之王」，是很多人像攝影師以及喜歡拍攝人像的攝影愛好者首選的人像鏡頭。

在選擇上，對於剛剛拿起相機拍照的用戶來說，入手第一支大光圈鏡頭我們還是推薦50mm定焦，畢竟這個焦段在日常拍攝以及大光圈背景虛化上，都有著非常不錯的表現，也可以讓你領略到大光圈鏡頭的魅力，而且性價比更高。如果是高階攝影愛好者，則完全可以根據自己的拍攝需求以及經濟實力選擇更合適自己的大光圈定焦鏡頭。

延伸閱讀：學影相第一支鏡頭推薦哪款？ 專業攝影師有這建議

+ 8

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】