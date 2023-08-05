Nikon Z 50 無反相機　輕量化設計增加便攜性　新手入門至抵之選

Nikon Z 50是一台APS-C畫幅的無反相機，具備2088萬有效像素以及4K影片的拍攝性能，同時機身輕巧便攜且易於操控。尤為難得的是，在目前整體無反市場缺貨漲價的大背景下，Z 50的價格不升反降有著很高的性價比。今天我們就來為大家詳細介紹一下這款超值無反，以為大家的選購提供有價值的信息。



因為沒有了單反相機的反光板、五棱鏡等結構件，所以無反相機的機身可以做到更小更薄和更輕。 Z 50就是無反輕巧化便攜化的典型代表之一，它的機身尺吋僅為約126.5 x 93.5 x 60mm，算上電池和儲存卡的重量也僅約450g。只要不是搭配大尺吋的鏡頭，基本上隨身單、雙肩背包就可以輕鬆裝下。無論是攜帶還是使用都非常輕鬆，特別適合外出旅行時使用。

雖然是輕量化設計且注重便攜性，但Nikon相機的特點還是非常明顯的。寬大的手柄帶來了良好的握持表現，讓拍攝時可以更加穩定從容，手柄處的紅色三角也是Nikon的重要標誌之一。這款相機配置了3.2英吋104萬像素的觸控屏幕，可以在屏幕上完成諸如參數調整、菜單選項、選取對焦區域等操作，新手用戶也可以更快上手。屏幕採用下翻設計，相對於側翻屏幕下翻屏幕可以更快的進入拍攝狀態。將屏幕向下翻折180°就可以進行自拍了。

NikonZ 50搭載了2088萬有效像素的APS-C畫幅傳感器，可以為用戶帶來高畫質的影像表現。NikonZ 50採用了混合對焦系統，Z 50的對焦核心是209個相位對焦點，覆蓋了84%的圖像區域。實際使用中，對焦覆蓋面積是相當夠用的。

NikonZ 50還具備眼部偵測對焦功能，不僅可以檢測人的面部和眼部，而且還可以識別動物（貓、狗）面部和眼部。在識別率上，Z50眼部對焦的識別靈敏度和準確度還是比較高的。

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NikonZ 50在使用機械快門、高速連拍模式以及NEF(12bit RAW)+JPEG情況下，可以進行11幅/秒的高速連拍，可以幫助你捕捉高速運動畫面。

NikonZ 50的影片性能也是這台相機的一大亮點。 Z 50具有無視角裁切的4K 30P，配合全高清下的120幀升格影片，加上180度翻轉屏，說它是一台VLOG相機也並未言過其實。

目前搭載了DX 16-50mm F3.5-6.3鏡頭的NikonZ 50套機價格是6799元人民幣（港售價6980），Z 50單機身的價格則是5369元人民幣（港售價5780）。如果您是Nikon單反相機的用戶，還可以通過鏡頭轉接環將Nikon單反鏡頭安裝在Z 50機身上使用。平心而論，在目前無反市場整體漲價的大背景下，Z 50的價格還是比較實在的。同時幾乎沒有性能短板的Z 50，無論是作為旅行相機，還是作為Vlog器材亦或是隨身相機使用都是沒有問題的。

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