3個冷氣慳錢小技巧　溫度設置這範圍最舒服　App可以控制用電量？

炎炎夏日，每天都要經受戶外的高溫「烤」驗,沒有冷氣真的很難「生存」下去。不過，冷氣一開就是一晚上，耗電激增，每次交電費的時候讓人大呼心疼。其實，開冷氣也是有訣竅的，只要掌握了一些冷氣使用的小技巧，便可大大減少家庭電費開支，再也不怕嗲請「電費刺客」了。今天就給大家分享幾個冷氣使用省錢小技巧，現在收藏還不算晚！



▼▼▼3個冷氣慳錢小技巧▼▼▼

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1）用之前要買一級能源效益

在使用冷氣之前，首先就得挑選能為你省錢的冷氣。一要看能源效益等級。能源效益等級是表示冷氣產品能源效益比高低的一種分級方法，分為5個級別，能源效益等級1最節能，能源效益等級5最耗電。 以2匹冷氣為例，在同等條件下，開24小時，5級能源效益冷氣比1級能源效益冷氣多耗費大約11度電。尤其是很多租房會採用5級能源效益的老冷氣，每月電費稍不注意就要好幾百。因此，使用頻率高的話，買一級能源效益是最佳選擇。

二要根據空間來選擇好冷氣的匹數。冷氣匹數代表冷氣製冷量的大小，匹數越大，其製冷面積越大。如果空間過大，選用冷氣匹數過小，就需增加冷氣運轉時間以達到預期製冷效果，這樣就會增加耗電。因此，選擇冷氣的時候也不能因為預算盲目求小。

另外，還需要注意的是，雖然1級能源效益冷氣比3級能源效益的冷氣節能省電，但是1級能源效益冷氣大多貴個一兩千塊。如果你使用冷氣頻率高，或者居住在比較炎熱的地區，就建議買一級能源效益冷氣。如果你在北方，一年也不怎麼用冷氣的話，買二級能源效益、三級能源效益也是可以接受的。

2）冷氣溫度調節也有講究

很多人為了追求夏天極致涼爽或冬天極致溫暖，都會把冷氣溫度調得過低或過高。實際上，室內外溫差也不宜過大，如果相差過大就會加重體溫調節中樞負擔，身體一下子很難適應，容易引起頭暈、皮膚乾燥、口乾舌燥等不適情況，而且這樣耗電還更高。

建議可以把冷氣溫度設置在26℃~28℃，吹出來的風也比較舒爽，適合大部分人的納涼需求。另外，還需要2小時~3小時左右開一次窗，每次通風約10分鐘~15分鐘，保證室內空氣新鮮；將風向調至上風向，，能讓冷空氣由上至下循環，既避免了冷氣直吹，也能保證製冷效果。

3）借助黑科技幫你省電

隨著科技的不斷發展，不少家電都變得愈發的智能化，也大大方便了我們的生活。尤其是拿不準冷氣用電情況的朋友，可以選擇能夠APP遠程操控且能夠查詢用電量的產品，將用電情況可視化，就能很好地控制日常冷氣的用電量，再也不用擔心冷氣刺客了。

不過一些較老款冷氣可能沒有智能化的功能，使用起來還挺好用的，更新換代好像還沒有必要。這種情況就可以備一個冷氣伴侶，它也能夠讓老冷氣「智能」加身。例如小米的冷氣伴侶，基於Wi-Fi無線傳輸技術，讓老冷氣也能實現遠程操控、語音控制、睡後調溫、電量統計、場景聯動等多種智能功能。

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