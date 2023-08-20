投影機「流明」是甚麼一回事？ 白天都想睇得清　這些誤區要注意

多少人和小編一樣，終於捨得花錢買了種草（給別人推薦好貨，讓別人看了也想購買的行為）很久的投影機，卻發現壓根不適合白天用，拉了窗簾也看不清楚？久而久之變成了房間角落的擺設。你可能會問，就沒有甚麼投影機白天也能正常用麼？



答案是：有。只要選對了投影機流明，白天不關燈拉窗簾也能看得清！

白天能用的投影機，長甚麼樣？

接觸過投影機的大夥兒，或多或少都聽說過一句話——投影機流明越高，亮度就越高。可你知道流明是甚麼意思嗎？怎麼才能買到貨真價實的高流明投影機呢？

下面我們就好好聊聊，關於投影機流明的那些事。

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1）流明是甚麼？

「流明」是光通量的國際單位，也是投影機的亮度單位。在同一套標準下，通常來說投影機流明數值越高，抗光性就越強。白天能看清的投影機一般需要3000流明以上才能做到。

2）流明數值越大，投影機就一定越亮嗎？

這不一定，需要注意流明所採用的標準。目前市面上的投影機主要有ANSI、ISO這兩種不同的亮度標註方式，相對來說都比較正規。

3）高流明投影機已與電視亮度相當

除了工程機，目前商用投影機的第一檔亮度是4000流明，按照流明和尼特（nit，亮度單位）的公式換算後，在100-150吋的畫面下，4000流明投影機的亮度大約在300-400nit，和市面上大部分普通電視的亮度相當。

4）流明雷區=光源亮度？

有一些廠商為了降低研發成本，同時提高銷量，自創了「光源亮度」這種說法，實際上是在投機取巧。要知道投影機的光源需要經過光路、鏡頭才能最終成像，在此過程中光會逐步衰減，最後呈現的畫面亮度可能僅剩下1/3左右，根本毫無意義。

在選擇投影機時一定要避雷「光源亮度」，而且盡量選擇大品牌，才能更有保障。比如專業投影品牌明基BenQ就始終採用ISO標準，用於標註投影機的亮度，而且已經連續12年DLP投影市佔第一，廣受消費者信賴。

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