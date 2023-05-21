購買睡房投影需注意的三件事　想要生活態度先搞清房間構造

經調查，大部分人買投影機的應用場景都是睡房。因為客廳亮度有點高，並且客廳也沒有大面積的白牆，加上大多數人的家裡客廳都有電視，再配置一台投影機也沒啥必要，因此客廳就成了主力的場景。



那麼睡房購買投影機要注意什麼事情呢？

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第一，買之前搞清楚自己睡房的構造，或者準備將投影擺在哪裡，畫面又投射在哪裡，投影的距離又是多少，這就涉及到你需要購買一個價格多少錢，亮度多少的投影機。因為如果你沒有條件投射100吋的畫面， 只能投射七八十英吋的畫面，就沒有必要買亮度特別高的投影機。

因為亮度特別高的話，投射的尺吋又不太高，就會導致畫面特別的亮。而在睡房使用的話，大多是都喜歡關燈觀看，畫面太亮就比較刺眼。並且亮度高的投影機，價格會貴不少，這也無形中會浪費不少的預算。筆者建議投射80英吋的畫面，3000元的投影機就足夠，投射100英吋或者更大的畫面，可以購買4000元以上的產品。如果你追求特別高的畫質和體驗，或者說客廳使用，可以購買6000元以上的投影機。

此外，你還要考慮投影機擺在哪的問題，如果可以擺在投射畫面的正中央，那就問題不大。如果沒有條件擺在正中央，需要擺在畫面的側面，這時候你就需要買一個支持自動梯形校正的投影機了。但是這裡提一句，如果沒有條件擺在正中央，也可以盡量買一個彎曲的支架，讓投影機盡量靠近中間。因為梯形校正太強的話，會損失大量的亮度和分辨率。

另外你還根據自己牆面的顏色，選擇是否購買幕布，或者購買一台支持壁色校正的投影機。

第二，搞清楚投影機的技術。目前來說3000元的以上的投影機基本都是DLP技術的投影機，擁有智能係統，體積比較小巧，採用LED背光，畫面細節和顏色都不錯。而1000元左右的投影機，都是採用單片式LCD技術，它的亮度和細節表現能力，相比於3000元是有差距的。但也不能不能用，如果你的使用頻次不是特別高，比如一周也就用個一兩次，或者預算實在有限，1000元的投影機現在也能用了，就是系統稍微有點卡頓。

目前千元投影機的大品牌也有不少，小米，聯想、酷開等等，晚上關燈觀看效果也不錯。就是不太支持開燈欣賞，畢竟亮度上還是不太高。

第三，搞清楚光源的差別。目前銷售最多的是LED光源的投影機，傳統光源的投影機，就是採用超高壓汞燈的投影機現在市場上也有不少。比如愛普生、明基以及奧圖碼優派等等，都有大量這樣的投影機。其中也有不少是家用定位的。它們的問題是智能係統沒有，但是亮度和顏色絕對是給力，如果你想要玩遊戲，其實這類投影機是更合適的。

此外這類投影機的體積有點大，放在家裡有點突兀，因此很多都是吊裝使用，所以買之前考慮這樣的投影機如何擺放吧。

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