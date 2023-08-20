手機3大冷門參數你要知　PD協議影響快充功率　隨時90W跌到24W

先問大家一個問題：你會選購手機嗎？



相信絕大多數用戶都會提到關注處理器、內存（記憶體）、相機、電池等配置，這些的的確確是選購手機時需要注意的關鍵配置信息，但還有一些較為「冷門」的參數也在影響著我們日常使用手機的體驗，稍不留神可能就會在這些配置上踩坑。

▼▼▼手機3大冷門參數▼▼▼

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1）PD快充功率

目前絕大多數的國產手機都在卷快充功率，甚至已經有產品捲到了300W，只需要5分鐘便能充滿一部手機。

不過需要注意的是，目前國產手機的快充都是基於自家私有協議而實現的，這也就意味著如果想要實現快充的效果，就必須搭配官方的充電器和快充線。而這類充電套裝的價格往往並不便宜，如果你想要同時在家里和辦公室各放置一套快充，就必須花上大幾百塊的價格去購買，否則你手機上的快充就成了擺設。

因此我們在選購手機時，不僅要關注手機的快充功率，還要關注手機PD協議下的充電功率。

舉個例子，小米的最新旗艦小米13 Ultra雖然支持小米私有協議下的90W快充，但在PD協議下的快充功率只有24W，如果出門在外沒帶小米自家的充電器的話，就只能忍受比iPhone 還慢的充電速度了。

而vivo近期發布是iQOO 11S，不僅支持vivo私有協議下的200W快充，同時也支持65W的PD快充，出門在外只要帶一個支持高功率的充電器，就能滿足手機以及其他設備的快充了，很是方便。

2）信號頻段

手機每多支持一個頻段，就要多付一部分專利費用，因此信號頻段一直以來都是手機廠商重點「閹割」的地方。

可能很多用戶會說，自己反正也不會出國，閹割了對我也沒影響。

但實際上，雖然現在可能沒甚麼影響，但隨著運營商基站的發展，一些現在沒啥用的頻段可能在未來就成為了主流頻段。另外，由於每個頻段的通信特性各不相同，閹割了頻段很可能對於手機的通信性能有所影響。

所以我們在選購手機時，可以在參數詳情頁中留意一下該款產品支持的頻段。如果對這一塊的信息比較陌生，可以對比下同價位的其他產品，看看是否有所差別。

3）振動馬達

自從Apple在iPhone 6s上搭載了Taptic Engine線性馬達後，iPhone在振動反饋上的體驗在手機行業基本一直處在了領先狀態。我們此前也拆解過iPhone 14 Pro Max的線性馬達，相較於同期的其他旗艦產品，明顯要大上很多。

目前在售的Android產品裡，一加11所搭載的CSA0916線性馬達參數最高，並且從體驗來看，一加11對於這顆602m的馬達調教相當到位。

手機振動馬達反映了手機一部分的交互體驗。優秀的振動反饋會讓人上癮，所以我們在選購手機時，還是要注意一下這款產品在振動體驗上的表現。

最後

以上便是我總結的三項在選購手機容易被大家忽略的參數，大家在選購手機時可以多注意一下。大家在選購手機時還有什麼會特別注意的配置參數呢？

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