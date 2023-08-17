Nothing Phone(2a) 現身IMEI數據庫 處理器及鏡頭削弱 定價親民
撰文：Mobile Magazine
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有好網友都應為新一代 Nothing Phone 2 的定價太高，大大減低購買的意欲。不過近期有消息傳出 Nothing 將推出一款定價更親民的 Nothing Phone(2a)，而該款手機已現身 IMEI 數據庫！
據外媒最新的消息稱，Nothing Phone(2a) 目前已經現身 GSMA IMEI 數據庫上，除了型號為「AIN142」之外，就沒有透露其他訊息。有傳 Nothing Phone(2a) 將配備比 Nothing Phone 2 較低的處理器及鏡頭，不過就會保留 Nothing Phone 2 的獨特功能，定價上將會比 Nothing Phone 2 親民。
假設 Nothing Phone(2a) 外型與 Nothing Phone 2 相近，同時保留 Nothing Phone 2 的 Glyph 界面 LED 燈，改用 Snapdragon 7 系處理器，定價大約在三千港元的水平，相信會比 Nothing Phone 2 吸引得多。
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