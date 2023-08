年輕人都愛用iPhone　老人先用Android　背後殘酷原因竟是這樣

年輕人為什麼那麼愛用iPhone?根據《Financial Times》報導,在Attain廣告技術數據平台的最新報告中顯示,Z世代佔美國所有iPhone用戶的比例為34%,而Samsung僅佔10%。相對而言,其他世代的iPhone和Android用戶比例則較為均衡。這個現象背後到底是什麼原因呢?



▼▼▼年輕人都只愛用iPhone,是這個原因▼▼▼

+ 5

國外網站《appleinsider》更以標題「Green texts in iMessages nudge teens to use iPhones」(iMessage 中的綠色文字誘使青少年使用 iPhone) 為標題,讓美國Z世代年輕人特別想使用iPhone,可能是因為iPhone iMessage所設下的「藍色泡泡」,使用iPhone iMessage傳訊息時,所顯示的是會是藍色對話框的「藍色泡泡」,而Android或其他非Apple用戶,則會跳出綠色訊息即「綠色泡泡」。

綜合多家外媒報導,這樣的區別,讓不少年輕人擔心和大家不同,為了避免社交排擠,進而轉向使用iPhone。

延伸閱讀:iPhone的「i」原來有5大含義 喬布斯親自揭露真相 你又知幾多?

+ 9

【本文經《風傳媒》授權轉載,原文:老人家才用安卓手機?為什麼年輕人「離不開iPhone」,不是因為愛炫耀!背後殘酷原因曝光】