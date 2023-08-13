年輕人都愛用iPhone 老人先用Android 背後殘酷原因竟是這樣
撰文：風傳媒
出版：更新：
年輕人為什麼那麼愛用iPhone？根據《Financial Times》報導，在Attain廣告技術數據平台的最新報告中顯示，Z世代佔美國所有iPhone用戶的比例為34％，而Samsung僅佔10％。相對而言，其他世代的iPhone和Android用戶比例則較為均衡。這個現象背後到底是什麼原因呢？
▼▼▼年輕人都只愛用iPhone，是這個原因▼▼▼
+5
國外網站《appleinsider》更以標題「Green texts in iMessages nudge teens to use iPhones」（iMessage 中的綠色文字誘使青少年使用 iPhone） 為標題，讓美國Z世代年輕人特別想使用iPhone，可能是因為iPhone iMessage所設下的「藍色泡泡」，使用iPhone iMessage傳訊息時，所顯示的是會是藍色對話框的「藍色泡泡」，而Android或其他非Apple用戶，則會跳出綠色訊息即「綠色泡泡」。
綜合多家外媒報導，這樣的區別，讓不少年輕人擔心和大家不同，為了避免社交排擠，進而轉向使用iPhone。
延伸閱讀：iPhone的「i」原來有5大含義 喬布斯親自揭露真相 你又知幾多？
+9
iPhone相簿暗藏神秘功能惹熱議 網揭神用途：吵架、偷情一鍵搞掂手機上鎖如同虛設 iPhone「這功能」忘關閉 慘遭盜刷近萬元美金拆解手機充電的三大謠言 iPhone不用快充的背後存在著陰謀論？iPhone還是Android手機更適合你？從系統、硬件到價格3方面作判斷越來越多Android用家轉投iPhone陣營 除品牌實力外還有這3大原因Apple｜iPhone低配高價仍能領先同行 獨立系統成為絕對優勢iPhone彈出這通知代表已遭盜用 網友發文掀熱論：一晚試過三次iPhone隱藏功能曝光 8年果粉發文掀起網友熱議：隨時救你一命
【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：老人家才用安卓手機？為什麼年輕人「離不開iPhone」，不是因為愛炫耀！背後殘酷原因曝光】