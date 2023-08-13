年輕人都愛用iPhone　老人先用Android　背後殘酷原因竟是這樣

年輕人為什麼那麼愛用iPhone？根據《Financial Times》報導，在Attain廣告技術數據平台的最新報告中顯示，Z世代佔美國所有iPhone用戶的比例為34％，而Samsung僅佔10％。相對而言，其他世代的iPhone和Android用戶比例則較為均衡。這個現象背後到底是什麼原因呢？



▼▼▼年輕人都只愛用iPhone，是這個原因▼▼▼

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國外網站《appleinsider》更以標題「Green texts in iMessages nudge teens to use iPhones」（iMessage 中的綠色文字誘使青少年使用 iPhone） 為標題，讓美國Z世代年輕人特別想使用iPhone，可能是因為iPhone iMessage所設下的「藍色泡泡」，使用iPhone iMessage傳訊息時，所顯示的是會是藍色對話框的「藍色泡泡」，而Android或其他非Apple用戶，則會跳出綠色訊息即「綠色泡泡」。

綜合多家外媒報導，這樣的區別，讓不少年輕人擔心和大家不同，為了避免社交排擠，進而轉向使用iPhone。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：老人家才用安卓手機？為什麼年輕人「離不開iPhone」，不是因為愛炫耀！背後殘酷原因曝光】