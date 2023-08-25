iPhone 15 Pro有超級快充？數據線曝光：支援USB4 Gen2、功率150W

近日，有消息稱蘋果已經為iPhone 15 Pro測試了Thunderbolt線纜。



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據悉，這款線纜採用編織線纜，長度為70釐米，重量為20克，比主流線纜要粗一圈。該線纜採用USB 4 Gen 2協議，支持外接4K@60Hz顯示器，供電功率為150W。

在USB 3.2下，其最高傳輸速率為10Gbps；在USB 4 Gen 2下，最高可以達到20Gbps。儘管蘋果正在為iPhone 15 Pro機型測試Thunderbolt線纜，但目前無法確認該線纜是否會隨機出現在包裝中，也不清楚蘋果是否會選擇零售。

此外，近期關於iPhone 15系列數據線的爆料很多，但在正式發布之前，這些訊息僅供參考。 另外，有網友分享了iPhone 15 Pro系列的USB-C尾插顏色，表示該系列機型會有灰色、深藍色和黑色3種顏色，沒有第4種顏色。

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