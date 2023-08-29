OnePlus Ace 2 Pro推《原神》禮盒　設計精美　還有派蒙佈景主題

近年為多款旗下熱門型號推出《原神》別注版手機的 OnePlus，較早前為新品 Ace 2 Pro 再加入了 OnePlus Ace 2 Pro《原神》派蒙主題禮盒，將在週三（8 月 30 日）正式上市，相關實機開箱照片已開始在網絡流傳。



較早前國內爆料達人「數碼閒聊站」在其微博帳號，展示了將在週三（8 月 30 日）正式上市的 OnePlus Ace 2 Pro《原神》派蒙主題禮盒開箱實機照片。相片中可看到裝置已預載取材自熱門遊戲 IP《原神》中，主要角色「派蒙」佈景主題。

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同時用家亦能看到，OnePlus Ace 2 Pro《原神》派蒙主題禮盒的全部包裝內容，包括以「派蒙」為主題的定制卡針、亞加力膠桌面擺件、亞加力膠手機支架、150W 超級閃充、專屬手機殼、立繪海報以至「派蒙」表情包造型貼紙。

綜合現有資訊，OnePlus Ace 2 Pro《原神》派蒙主題禮盒國內官方網店售價為 3,599 人民幣（約港幣 $3,870），裝置採用 8G2 晶片組、16+512 儲存配置，畫面配 6.74 吋 2,772 x 1,240 像素 AMOLED，擁有 5,000mAh 電池及支援 150W 閃充，機背具 IMX890 感光元件 5,000 萬像主鏡、800 萬像廣角跟 200 萬像微距組成三攝像模組。

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