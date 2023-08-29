iPhone 15 Pro會瘦身成功？Pro Max有望成歷代最輕全因用上這材料

據最新消息，iPhone 15 Pro和Pro Max已經確定將採用鈦合金中框，這意味着其將比不鏽鋼更輕，但具體的數值尚未公布。



此前，iPhone 12、13和14的尺寸和形狀均與其Pro機型相似，而中框材質的不同（鋁合金與不鏽鋼）導致了約30g的重量差異。鈦合金的密度一般為4.5-4.6 g/cm³，鋁合金的密度約為2.7g/cm³，兩者雖然有一定的差距，但遠比不鏽鋼（密度7.7-8.0g/cm³）要小。

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有分析認為，iPhone 15 Pro可能會比iPhone 14 Plus輕一些，而iPhone 15 Pro Max仍將是最重的，但其重量可能會減輕半盎司（14g）以上。這個預測考慮了相機硬件和電池等因素，但仍有許多變量，因此這些數據僅供參考。

根據預測，iPhone 14的重量約為172g，iPhone 14 Plus約為203g，iPhone 14 Pro約為206g，iPhone 14 Pro Max約為240g。而預計iPhone 15 Pro的重量約為191g，iPhone 15 Pro Max的重量約為221g。

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