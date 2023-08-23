這品牌帶起摺屏手機熱　全球市場較去年同期增24%　亞太地區最愛

今年愈來愈多品牌加入可摺疊螢幕手機市場，不難想像其在高端智能裝置將佔據更重要位置。而據市場分析及調查機構 TechInsights 報告，摺屏手機在 2023 年第2季度全球市場表現，較去年同期急增 24%，表現優秀。



據市場分析及調查機構 TechInsights 在其「TechInsights官方微博」帳號發表、主題為 Foldable Smartphones Q2 2023 報告，提到 2023 年第 2 季度可摺疊螢幕手機全球市場，較去年同期增加達 24%，其中最能接受摺屏手機市場的亞太地區，消息指其佔據全球摺屏手機市場近三分之二。

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在市場佔有率方面，作為開拓可摺疊螢幕手機主要品牌，三星仍然享受到這個發展蓬勃高端向市場的最大紅利，儘管因更多競爭對手導致年度出量較去年同期下跌 37%，但仍然佔有近四成全球市場佔有率，並在揭蓋摺屏與平板摺屏兩大類別保持最高出貨量位置。

相對地開始進軍摺屏全球市場的品牌如 vivo、OPPO 以至表現最佳的 Motorola，均憑藉熱賣機型在 2023 年第 2 季度獲得良好成績。直至 2023 年第 2 季度，全球可摺疊螢幕市場市佔率首 8 名品牌，分別為三星、華為、vivo、OPPO、Motorola（聯想）、HONOR、小米及 Google。

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