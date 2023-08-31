Meta大刪7000個帳號　稱涉及「全球最廣認知作戰」　台灣也被點名

Facebook母公司Meta表示，發現了一批與中國相關部門有關係的帳號，這些帳號涉及了史上規模最大的「跨平台偽裝認知作戰」，因此Meta宣布一口氣刪除了7704個臉書帳戶、954個臉書頁面、15個臉書群組和15個Instagram帳戶，是公司有史以來最大規模的整頓行動。



Meta指出是50多個社群平台遭殃 爆出帳號與中國部門有掛勾

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根據Meta的報告顯示，這種行動被命名為「垃圾偽裝」（Spamouflage），是由英文當中「垃圾郵件」與「偽裝」兩個單字的合寫，這個大規模認知作戰活動從2018年開始展開，時常出現於50多個社群平台，包括Meta旗下的Facebook（臉書）、Instagram，另外還有YouTube、Medium、X等其他網站都深受其害。

Meta全球威脅情報事務組長尼莫（Ben Nimmo）提到，「我們估計這是目前世界上最廣、產量最多的認知作戰活動，不過它並不成功」。尼莫補充，「我們持續確認，這項『垃圾偽裝』的行動，與中國執法單位的相關人士有所掛勾」。

台灣也是被點名目標之一！Meta：有一群人按固定時間操作

報告中也提到，這項認知作戰的行動，是企圖在網路上利用大量發布垃圾訊息、分享垃圾郵件、貼文的方式，來促進中國的利益，這項行動的目標包括美國、台灣、日本、英國和澳洲，以及全球的華語受眾。

針對行動部分的內容，Meta表示不斷有新的帳號、策略重新行動，從最一開始的香港反送中運動，到後面新冠疫情期間，將病毒的責任歸咎在美國身上。這些帳號分散在中國不同地區，但透過帳號活動的時間來看，強烈暗示有一群人在辦公室中，按照著每日的上班時間來做操作。

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