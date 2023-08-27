Meta發布AI翻譯技術SeamlessM4T　FB、IG都能用　一文看清5大亮點

Meta推出全新翻譯AI技術SeamlessM4T，支援近百種語言，並且文字翻譯、語音轉文字都難不倒，預計未來將加入旗下各大社群平台供用戶使用。



近年積極投入AI領域的Meta，繼5月發表多個大型語言模型後，如今又發表了能夠翻譯、轉錄近100種語言的AI模型SeamlessAlign，並且同樣以開源的方式提供給所有人使用。

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Meta端出全新AI模型SeamlessAlign，能辨識近100種語言！

Meta在聲明中表示，SeamlessM4T的誕生代表著基於AI的語音翻譯、語音轉文字領域的重大突破。按照Meta的說法，SeamlessM4T可以提供：

1. 辨識近100種語言的語音

2. 支援近100種語言的語音轉文字

3. 語音翻譯技術，可支援近100種輸入語言及36種輸出語言

4. 近100種語言的文字轉文字技術

5. 文字轉語音技術，可支援近100種輸入語言及35種輸出語言

雖然像哆啦A夢裡翻譯蒟蒻般便利的道具還未出現，不過Meta聲稱SeamlessM4T會是人們能夠更便利溝通的重要一步，這個模型無須其他模型協助，即可辨識各個不同語言，透過單一系統的方法減少了翻譯錯誤及延遲，並提升了效率及品質，讓不同語言的人能夠更有效率地溝通。

Meta執行長朱克．伯格（Mark Zuckerberg）表示，「隨著時間，我們會將這些AI翻譯與轉換技術成果整合到Facebook、Instagram、WhatsApp、Messenger及Threads。」

身為一間社群媒體公司，Meta已經投入翻譯技術多年，外媒《TechCrunch》就形容SeamlessM4T是傳承自Meta過去所研發的翻譯模型No Language Left Behind，以及通用語音翻譯工具（Universal Speech Translator）──一個少數支援台語的語音翻譯系統。

而SeamlessM4T也是建立在今年5月發表的大規模多語言語音（Massively Multilingual Speech，簡稱MMS）大型語言模型上，該模型可轉換超過1,100種語言，並可辨識4,000種口語語言。

Meta用大量公開資料練成，比當前模型更能應付不完美的狀況

且如同前幾次公布AI領域進展的作法，Meta宣布開放研究人員及開發人員基於SeamlessM4T進行開發與研究，同時將公開訓練時所用數據集SeamlessAlign。Meta聲稱這是目前最大的公開多模式翻譯數據集，將語音與文字校準過的資料高達44.3萬個小時，並且還有2.9萬小時的語音對語音校準資料。

Meta指出，他們從網路上抓取了數百億個句子，以及約400萬小時的語音資料作為最初的材料。雖然AI訓練資料近幾個月引發大量爭議，許多創作者反彈科技公司逕自使用他們的心血，並要求為此付費，Meta強調他們所有資料都沒有版權問題，主要來自開源或者授權的資料來源。

也因為如此龐大的資料，Meta聲稱SeamlessM4T在測試艱難條件的表現時結果更佳，與目前最好的模型相比，SeamlessM4T在有背景噪音、說話者換人的情況下準確度要分別高出37%及48%。

不過SeamlessM4T仍有些小問題存在，例如在看不出性別訊息時有10%的情況更喜歡翻譯成男性，Meta認為這可能是因為訓練資料中男性出現得較多。同時在個別語言中，有時SeamlessM4T翻譯時會較容易出現有害言論，涉及性取向及宗教時偶爾也會出現問題。

Meta聲稱，SeamlessM4T的公開測試版本將會有針對輸入及輸出語音的篩選機制，會過濾掉不適宜或有害的內容，只不過Meta開源提供研究人員及開發者的版本中，並沒有包含這項防護措施。

Meta指出，他們希望透過這項技術幫助不同語言的人們聯繫彼此，並且將以此為基礎探索這個基礎模型如何創造新的通訊能力，「最終讓我們更接近一個所有人都能被理解的世界。」

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