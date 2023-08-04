手機在太陽光下看不清？屏幕亮度數值只是個誤區　兩大概念你要知

現代生活節奏日益增速，手機已經成為人們重要的娛樂、辦公工具，無論何時我們幾乎都能看到低頭猛刷手機的身影，而手機屏幕也已經成為消費者們關心的重點配置，低功耗、高刷新率、高頻調光一個都不能少。



但是，筆者身邊總有朋友問我：「我這手機峰值亮度有XXX nit，為什麼白天還是看不清？」如果你也有這樣的疑問，很可惜，你可能被廠商「忽悠」了。

▼▼▼揭秘手機屏幕亮度數值▼▼▼

+ 13

如果你關注過發布會，肯定會注意到廠商經常以「峰值亮度」來描述屏幕的亮度效果，其中的nit是一種描述亮度的單位，在許多液晶電視、顯示屏的產品頁面中也能看到。如下圖，一款幾百元Redmi顯示器的亮度是300nit。

同樣以Redmi品牌的暢銷機型K60為例，其宣傳頁面中介紹峰值亮度可達1400nit。可能有小白用戶就認為，我這手機的極限亮度是顯示屏的5倍！那白天不是能看得一清二楚了？其實這麼想就錯了。

這其中涉及到幾個概念，我們最常用的其實就是「全局默認亮度」，也就是在日常使用環境下，用戶手動能調整的最高亮度。因為長時間保持過高亮度會導致手機發燙、燒屏，所以這個值其實是廠商平衡功耗、觀感等因素提前設定好的，不使用特殊手段是突破不了的。

第二個概念就是「全局峰值亮度」，也就是手機在高亮度環境（如陽光下）能有多亮，不過這個狀態基本也維持不了太久。

而廠商在發布會中宣傳的峰值亮度，就只是一小塊激發到那麼高nit。譬如你用HDR模式拍太陽，之後看照片的時候，手機為了展現出太陽刺眼的觀感，就會在那一小塊區域瞬間激發，還原真實觀感。

但一般用戶平常使用手機中接觸不到那麼多HDR影片，也沒那麼多HDR照片供你欣賞。總之，這個1000多nit的局部峰值跟用戶在陽光下的顯示內容沒甚麼關係，而是在一些較特殊的環境下才能發揮其作用。不過，峰值亮度越高某種程度上也可以與「高素質屏」劃等號，也可以部分參考。

如果你經常需要在白天看手機，最好在購機之前多看看網友的評價，洞察好自己的需求再下判斷購買機型。

延伸閱讀：手機發佈會的3個誇大宣傳點 屏幕亮度勿當真 明辨虛實最重要

+ 13

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】