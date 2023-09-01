Google發布會定檔　10月16日開賣Pixel 8　備6.7英吋OLED顯示屏

近日，Google 公布了自己的新品發布會日期，將於美國東部時間上午10:00在紐約舉行。此次發布會將在YouTube等平台進行直播。



此前，Google 曾曬出邀請函，表明今年的發布會將在紐約舉行，將介紹Pixel系列設備的最新成員，有望是Pixel 8系列智能手機和Pixel Watch 2智能手錶。

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據此前報道，Google Pixel 8 Pro手機的首張官方宣傳圖已經曝光，展示了該機的瓷白色版本。這款手機的外觀與前代產品有所不同，機身更加圓潤，後置攝像頭也採用了新的設計，仍然保留了Google 特有的橫幅式形狀。

Pixel 8系列手機的具體配置和價格還未公布，但據傳新機將搭載Tensor G3處理器，Pro版正面將配備一塊6.7英吋的三星OLED顯示屏，分辨率為2992×1344，支援120Hz刷新率，亮度達1600nits（不確定是否為峰值亮度），像素密度490PPI。影像方面，Google Pixel 8 Pro後置5000萬像素GN2主攝+6400萬像素IMX787超廣角鏡頭+4800萬像素GM5長焦鏡頭，前置1080萬像素3J1鏡頭。

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