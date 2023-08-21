手機六大常見旗艦配置　這款搭載反向充電　幾多錢先可以體驗？

眾所周知，手機一般有旗艦和非旗艦之分，要說兩種手機有啥區別，除了晶片本身外，旗艦手機最大的特點應該就是均衡了。均衡意味著沒什麼短板，性能強、影像好、外觀質感出色、價格昂貴，差不多就是旗艦手機帶給消費者最直接的感受了。



不過隨著機圈越來越卷，很多在旗艦手機上才能見到的配置，也開始陸陸續續下放到中低端手機上，而用戶不需要花費很多，一樣可以體驗到這些技術。這裡就為大家簡單盤點幾項，看一看如今想要體驗到這些旗艦配置，花多少錢就夠了？

（PS：從2022年12月份發布至今的熱門產品，不包括三防手機以及其他冷門機型）

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1）IP68

IP68防水防塵一直都是旗艦機才有的配置，不過誰規定旗艦機不能賣的很便宜呢？

沒錯，moto X40就是一款搭載了驍龍8 Gen2，同時支持IP68，但目前只有3200多的旗艦手機，這款手機配置很均衡，像125W快充、5000萬雙主鏡頭、無線/反向充電、立體雙揚、165Hz刷新率屏幕等配置該有都有，整體還是比較亮眼的。

儘管moto X40支持1P68，但它只是算是驍龍8 Gen2機型中價格比較低的，事實上，如果去掉限制，很多「老舊」手機或者三防手機中也有比較便宜的存在，例如華為P50E，目前不到2900元人民幣，還有AGM H5 Pro，更是不到2000塊就能拿下了。

2）OIS防抖

OIS就是光學圖像穩定器，主要解決日常拍照手抖的問題，在暗光或者夜間場景下拍照或者錄製影片時會有很大幫助。前兩年，OIS防抖也算是旗艦機才有的配置了，而今卻有點「爛大街」的趨勢，甚至一些千元出頭的機型，也都開始搭載了。

例如Redmi Note12 Pro。 Redmi Note12 Pro是一款主打影像的千元性價比手機，主鏡頭是Sony IMX766，當年也是旗艦機才會用到的主鏡頭傳感器，此外該機同樣支持OIS光學防抖，目前1300元人民幣出頭，要說性價比，還得是紅米。除了紅米外，vivo也有一款Y78+，同樣支持OIS，它的價格在1500元人民幣上下，對比同價位還是有一些優勢的。

3）曲面屏

過去，一般只有旗艦手機才會採用曲屏設計，畢竟相較於直屏，曲面屏手機看上去要精緻高端許多，不過隨著曲屏成本的下降，現在很多中低端手機也會搭載這樣一塊屏幕，從而使其擺脫了「低廉」的標籤，至少從外觀上來說是這樣。

榮耀X50算是近期熱度比較高，同時採用了曲屏設計的千元機，這款手機只要1399元人民幣，正面搭載一塊6.78英吋超大曲面屏，同時擁有較大的曲率，它的屏幕素質不錯，1.5K分辨率，支持120Hz刷新率，還有高頻調光。另外，這款手機只有185g，機身厚度7.98mm，但它的電池容量卻高達5800mAh，外觀和續航可以說是一大優勢。

4）無線充電

如果說OIS防抖和曲面屏在千元機中還算是比較常見的配置，那麼無線充電就十分少見了。

一般來說，相較大功率快充，無線充電確實談不上多強的實用性，而且還會影響機身厚度，因此大部分機型對它也不是很有興趣，這裡面甚至還要包括很多的旗艦產品。

目前能以較低價格買到帶無線充電配置的機型，還是來自紅米，這款手機就是紅米K60了。

紅米K60搭載了驍龍8+（降頻版），同時配備了一塊2K分辨率的OLED直屏，此外就是30W無線充電了，對於售價只有2200元人民幣左右的機型來說，紅米K60從性能到配置再到價格展現了不一般的性價比，同價位競爭力無需多言。

5）反向充電

和無線充電、反向充電也很少出現在千元機上，但很少不代表沒有，例如華為暢享60X，這款手機就搭載了有線反向充電功能。這款手機搭載了7000mAh大電池，續航十分強悍，反向充電再搭配如此大一塊電池，你完全可以把它看作一個充電寶，作為備用機使用，無疑是比較合適的。

需要注意的是，這款手機只有512GB版本支持最大22.5W的有線反向充電功能，售價1999元人民幣。

6）玻璃/素皮後殼

在機圈，大部分千元機還是以塑料後殼為主，但總有一些機型不按常理出牌，例如真我11。

真我11是一款外觀設計精美的手機，該機採用了超薄邊框設計，配備了一塊6.43英吋AMOLED屏幕，分辨率為FHD+，當然最重要的還是它採用了素皮材質後殼，讓整個機身看起來更加飽滿有質感。這也是真我11最吸睛的地方。這款手機只有1599元人民幣，也有玻璃版本，總體來說價格不貴，質感不錯。

好了，關於一些常見旗艦配置，大概可以在多少價位的機型就能夠體驗到，就是這麼多了。總體來說，隨著機圈變卷，很多配置已經不在局限於旗艦產品，千元機也是可以享受到的。當然，旗艦畢竟是旗艦，屬於「全能」機型，樣樣都有，中低端手機有個一兩項就很了不得了，所謂「一分錢一分貨」，大致就是這樣了。

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