全球最多人使用手機　新款手機落榜　它才是網民最愛：用了快4年

智慧型手機如今已成為現代人日常不可或缺的必需品，不過大家是否有想過，全球最多人使用的手機又是哪一款呢？



最近 Scientia Mobile 就公佈了今年第二季的全球智能手機使用統計，當中可以看到全球市佔率最高的手機竟不是新款手機，而是 2019 年推出的 iPhone 11。

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根據 Scientia Mobile 統計的數據顯示，iPhone 11 佔全球智能手機使用量的 4.88%，創下所有機型最高；第二名則是 iPhone 11 Pro Max； 第三名則為 iPhone 12。此外，調查結果顯示，47.1% 的人在購買智慧型手機時會使用 13~36 個月，而這當中多數人都會在使用手機後的兩年多考慮換新手機。

此外，也調查了 iOS 用戶和 Android 之間的差異，發現使用 iOS 的用戶對於品牌忠誠度的比例較高，此外，也更願意嘗試品牌推出的新產品。更有數據顯示，26.4% 的 Android 用戶平均使用手機的年限差不多為 2~3 年，則 iOS 的用戶則有 24.1% 為 1~ 2 年，換而言之，Android 用戶平均使用同一款手機的時間更久。

這裡也放上完整的數據報告，如有興趣的讀者不妨可以點此了解一下。最後編輯也好奇詢問大家現在使用哪一款手機呢？歡迎留言與我們分享。

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