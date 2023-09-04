Xiaomi將推最平LEICA鏡頭手機 更支援120W閃充 有望於9月登場
撰文：Mobile Magazine
出版：更新：
踏入9月除了有 Apple 新機發佈外，有傳Xiaomi 13T 系列將會於本月發表，並有望成為最平LEICA鏡頭手機！
據最新消息題示，Xiaomi 13T 及 13T Pro 均以 Redmi K60至尊版為基礎，不過於部分配置上會有所改動。
+5
標準版 Xiaomi 13T 配備 MTK 天璣8200-Ultra 芯片，搭載5000萬像SONY IMX707 主鏡頭。
至於 Pro 版則配備天璣 9200+ 芯片，同樣搭載5000萬像 SONY IMX707 主鏡頭，並且更有 LEICA 加特。兩款機型均擁有5000mAh電池，標準版支援67W閃充，Pro版則支援120W閃充等。
延伸閱讀：HUAWEI Mate 60 Pro功能曝光 機身三開孔屏 有動態島更有5G網速
+8
Google發布會定檔 10月16日開賣Pixel 8 備6.7英吋OLED顯示屏抱怨iPhone電池健康度用不到一年暴跌 1個致命習慣可能是關鍵OPPO推豎屏旗艦機 強調提升用戶體驗 引領豎向大外屏設計趨勢HUAWEI Mate 60 Pro功能曝光 機身三開孔屏 有動態島更有5G網速OnePlus Ace 2 Pro推《原神》禮盒 設計精美 還有派蒙佈景主題iPhone 15 Pro會瘦身成功？Pro Max有望成歷代最輕全因用上這材料
延伸閱讀：
唔止 Galaxy S24，傳三星明年或將 AMD mRDNA GPU 下放中階手機！
【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】