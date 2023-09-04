Xiaomi將推最平LEICA鏡頭手機　更支援120W閃充　有望於9月登場

踏入9月除了有 Apple 新機發佈外，有傳Xiaomi 13T 系列將會於本月發表，並有望成為最平LEICA鏡頭手機！



據最新消息題示，Xiaomi 13T 及 13T Pro 均以 Redmi K60至尊版為基礎，不過於部分配置上會有所改動。

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標準版 Xiaomi 13T 配備 MTK 天璣8200-Ultra 芯片，搭載5000萬像SONY IMX707 主鏡頭。

至於 Pro 版則配備天璣 9200+ 芯片，同樣搭載5000萬像 SONY IMX707 主鏡頭，並且更有 LEICA 加特。兩款機型均擁有5000mAh電池，標準版支援67W閃充，Pro版則支援120W閃充等。

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