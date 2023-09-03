OPPO推豎屏旗艦機　強調提升用戶體驗　引領豎向大外屏設計趨勢

隨著豎向摺疊機的不斷髮展，各大廠商也開始在外屏的設計上不斷探索，方形、圓形、橫向、豎向，各種設計層出不窮。



近日，OPPO官方公布了新一代豎折旗艦OPPO Find N3 Flip的豎向超大外屏設計，OPPO首席產品官劉作虎也在微博上強調「豎屏就是小折外屏形態的最優解」。那這豎向的摺疊設計與傳統的橫向設計相比有什麼優勢呢？

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在我看來，豎向外屏的第一優勢就是符合直覺。智能手機時代，用戶早就習慣了使用豎向屏幕，不管你是聊天、讀書、刷抖音，豎屏都能獲得更好的體驗。如果豎折機的外屏使用橫向屏幕，在使用時就得反覆旋轉手機，這會大大地降低用戶的效率和舒適度。而豎向大外屏設計能讓用戶在使用外屏時保持熟悉的操作方法，無需額外的適應和學習。

以我們常用的微信舉例，當用戶想要在外屏上查看微信消息時，如果採用橫向小外屏設計，則需要橫向轉動手機才能看到完整的對話框，輸入法也會佔用很大一部分空間，影響閱讀和輸入。而如果使用豎向大外屏，查看和回覆消息都會更加方便。

其次，豎向大外屏設計也更容易融入主流應用生態。目前，大多數App都是針對豎屏進行優化和適配的。如果摺疊屏手機的外屏採用橫向小外屏設計，這些應用程序將無法在外屏上正常顯示和運行，需要進行額外適配，無疑會增加開發者的適配成本。豎向大外屏設計讓這些應用可以更容易在外屏上運行，讓用戶在使用外屏時享受豐富多彩的應用內容和服務。

綜上所述，豎向大外屏設計是小摺疊外屏形態的最優解決方案，它不僅符合用戶的直覺和習慣，而且融入主流應用生態，為用戶提供更好的用戶體驗和價值。相信隨著OPPO新一代旗艦小折——OPPO Find N3 Flip的發布，豎向大外屏設計將會引領豎折手機的新趨勢。

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